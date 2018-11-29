黃馨慧將選舉羅馬旗變身環保袋超夯

市議員黃馨慧將選舉羅馬旗，變身為超夯的環保袋！回收再利用、一舉數得！（陳世宗翻攝）

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中時

2018九合一大選方落幕！全國各地懸掛的競選旗幟插滿大街小巷，市議員黃馨慧突發奇想利用回收的羅馬旗，委請有縫紉經驗的志工、裁製成環保袋，不但特別又實用，還可以充當為婆婆、媽媽們上菜市場的塑膠袋使用，消息傳出，羅馬旗馬上被索取一空。

黃馨慧說，選舉結束後，許多大、小旗幟都淪為廢棄物，這些旗幟又通常是以塑膠布製作，比起棉布，耐水又不易破裂，但使用後需要大批環保清潔人力做回收，還可能因為旗幟材質多為塑膠化學纖維，焚燒也可以能產生有害物質或氣體。

黃馨慧指出，為不想浪費，突發奇想用競選旗幟廢物利用、製成環保袋使用，沒想到才剛曝光，服務處已回收的羅馬旗就被索取一空、一面不剩。許多社區都有教授環保袋製作課程，剛好有位志工周太太是「製袋」縫紉高手，經過她的巧思，將羅馬旗上印染的候選人頭像部分裁切，再車邊，縫上釦子及背帶，就成一個獨一無二的環保袋。

黃馨慧強調，台灣幾乎每2年舉辦1次全國性選舉活動，6都羅馬旗數量可能超過10萬面，該如何減量及再利用？台中文山、后里及烏日3座焚化爐，每天焚燒垃圾量約為2200噸，且垃圾製造量每年逐步緩升；如何落實源頭減量、減少一次性使用物品，是全民的重大課題。

(中時 )

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