鯉魚潭升級智慧街區 行動支付還可抽大獎

鯉魚潭商圈發展協會今上午舉行「打造數位壽豐，開創池南智慧街區」行銷記者會，為鯉魚潭一條街揭開序幕。（張祈攝）

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鯉魚潭商圈發展協會今上午舉行「打造數位壽豐，開創池南智慧街區」行銷記者會，為鯉魚潭一條街揭開序幕。（張祈攝）
鯉魚潭商圈發展協會理事長林明哲盼多元行動支付應用能為店家帶來擴散效益，形塑出數位化、特色化與在地化的新商機。（張祈攝）
合作店家提供免費wifi，民眾要只要帶著手機就能掌握鯉魚潭最新訊息。（張祈攝）

花蓮鯉魚潭景點為壽豐鄉重要景點，每年大型紅面鴨活動、水舞劇場活動吸引破10萬人次到訪，鯉魚潭商圈發展協會跟進國際潮流，導入多元（行動）支付應用，民眾只要憑手機就能輕鬆付款，掌握店家資訊及活動訊息，鯉魚潭商圈發展協會理事長林明哲指出，即日起至明年1月6日，推出集點送摸彩券活動，最大獎為智慧型手機。

鯉魚潭商圈發展協會今上午舉行「打造數位壽豐，開創池南智慧街區」行銷記者會，林明哲指出，鯉魚潭遊客人潮淡旺季落差至少3倍，觀光區經營不容易，雖有定期舉辦大型活動，但未能與街區店家結合，形成「有人潮、沒錢潮」的窘境，協會透過導入多元應用支付，為店家帶來擴散效益，形塑出數位化、特色化與在地化的「鯉魚潭一條街」。

透過預算爭取，加上地方協會的力挺，目前共有30個店家加入，安置多元（行動）支付應用、智慧型互動服務及數據分析應用等數位系統，藉由數位街區網站、智慧型互動設備，將街區店家資訊及商品整體數位化，導入服務商機。

合作店家提供免費wifi，民眾要只要帶著手機就能掌握鯉魚潭最新訊息，林明哲說，即日日起至108年1月6日，加碼辦理鯉魚潭一條街「帶你摸彩抽大獎、好禮集章抽OPPO」活動，只要遊客到鯉魚潭一條街消費，集滿300元就能獲得獎章，集滿3個後參加摸彩，就有機會將智慧型手機帶回家。

(中時 )

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