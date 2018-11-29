《時來運轉》運彩報報 - 冰球頂尖對決 軍刀大戰閃電

2018年11月29日 13:53 中時電子報 尉遲佩玉 、 盧品青

本季NHL四個分區中，競爭最激烈的當屬東部聯盟的大西洋分區，全聯盟戰績前4名有3支球隊來自於大西洋區，上季的分區冠軍坦帕灣閃電隊靠著傲視聯盟的進攻火力繳出亮眼戰績，近兩季換血成功的多倫多楓葉隊攻守數據皆在聯盟前段班，加上本季異軍突起的軍刀隊，形成了三強鼎立的態勢。11/30(五)08:30，分區前兩名的軍刀隊及閃電隊將一決高下。

軍刀隊本季不僅改善了以往進攻端只靠埃歇爾(Jack Eichel)獨挑大樑的窘境，達林(Rasmus Dahlin)與麥卡比(Jake McCabe)組成的新後場搭檔，也穩固了軍刀隊過去幾季為人詬病的後防。攻守兩端有效地整合，讓軍刀隊在近10場賽事追平了隊史在06-07賽季創下的10連勝紀錄，一舉成為NHL本季最炙手可熱的隊伍。

閃電隊近兩季在進攻端極具殺傷力，以波因特(Brayden Point)為首的進攻組，上季場均能攻下3.54球為聯盟最佳，本季再將場均進球數提升至3.68球，可望打破華盛頓首都隊在09-10賽季所創下的聯盟紀錄3.82球。上季在防守端過度依賴主力門將的問題，本季在明星門將華斯里夫斯基(Andrei Vasilevskiy)進入傷兵名單後，替補門將多明克(Louis Domingue)能適時在防守端做出貢獻，帶領球隊打出5勝2敗的佳績。

挾帶著10連勝氣勢的軍刀隊將作客坦帕灣，尋求隊史的最長連勝紀錄。兩隊近5場交手，軍刀隊以3勝2敗佔有些微優勢，但考量閃電隊近幾季強勢的主場表現，推薦保守投注「不讓分」主勝。大小玩法方面，兩隊本季賽事，開出「5.5大」機率分別是軍刀52%、閃電56%，推薦大膽投注「5.5大」。

(中時電子報)