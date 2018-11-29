行願非洲感恩之旅巡演台中站 林副市長廣邀民眾踴躍欣賞

2018年11月29日 14:03 中時 陳世宗

ACC院童們演唱台語歌曲及帶來武術表演，展現苦練已久學習成果，獲得熱烈掌聲。（陳世宗攝）

台灣慧禮法師所發起的「阿彌陀佛關懷中心」（簡稱ACC），在非洲馬拉威、賴索托、史瓦濟蘭等國家已助養超過千名孤兒。為表達對台灣愛心民眾的感謝，25名遠從非洲賴索托前來的ACC院童展開「2018行願非洲•感恩之旅」；12月16日將在台中的中興大學惠蓀堂帶來短劇、童謠、武術等精采表演。副市長林依瑩29日邀請大家踴躍前往欣賞，共同響應愛心公益。

社會局今日舉辦「2018行願非洲•感恩之旅」慈善巡演記者會，林依瑩在社會局副局長陳坤皇的陪同下出席，阿彌陀佛關懷中心東北亞總監心易法師、阿彌陀佛關懷中心協會執行長廖怡慇等人也到場共襄盛舉。ACC院童們演唱台語歌曲「感謝你的愛」及帶來武術表演，展現苦練已久的學習成果，現場獲得熱烈掌聲。

林依瑩表示，ACC在全球串起無邊際的愛，讓孩子們獲得良好的教育；也感謝各界愛心人士投入助養，散播更多的愛到世界，相信透過活動將形成善的循環，也將為台灣帶來更多的美好，預祝演出順利成功。

阿彌陀佛關懷中心東北亞總監心易法師表示，台中場向來是表演中的最大場次，台中也是擁有最多助養父母的城市，透過每年到台中舉辦感恩之旅，一方面讓孩子學習技能，一方面也鍛鍊心智展現學習成果，讓助養父母親看見他們的成長與改變。

社會局表示，這次全台慈善巡演共有7場，分別於新竹、三重、屏東、高雄、台中、台南、台北等地演出，同時進行北中南校園的校際交流，讓台灣與非洲學童相互了解彼此的文化特色。演出與索票資訊，可詳洽阿彌陀佛關懷協會02-2791-3398。

(中時 )