吳音寧哪裡績效不彰？ 作家廖玉蕙嗆「請用數據說服我們」

2018年11月29日 13:57 中時電子報 邱文秀

作家廖玉蕙和吳音寧父親詩人吳晟有著好交情，她發出疑問「吳音寧讓北農蒙羞了嗎？還是她的績效確實不彰？如果是，請用數據來遊說我們。」(廖玉蕙FB)

廖玉蕙為了吳音寧和網友你來我往爭論。(廖玉蕙臉書)

廖玉蕙為了吳音寧和網友你來我往爭論。(廖玉蕙臉書)

廖玉蕙為了吳音寧和網友你來我往爭論。(廖玉蕙臉書)

廖玉蕙為了吳音寧和網友你來我往爭論。(廖玉蕙臉書)

(15:41更新)北農總經理吳音寧去留成全台焦點，作家廖玉蕙和吳音寧父親詩人吳晟有著好交情，她今日再度發文問吳音寧的去留，到底該由什麼因素決定。她發出疑問「吳音寧讓北農蒙羞了嗎？還是她的績效確實不彰？如果是，請用數據來遊說我們。」廖玉蕙事後將此文設定成臉友限定閱讀。

北農總經理吳音寧爭議風波不斷，作家廖玉蕙今年6月就因不捨吳父詩人吳晟連日煎熬，在臉書撰文＜吳音寧與柯市長＞，心痛問「到底吳音寧犯了甚麼天條！這樣鋪天蓋地的幾近追殺，所為何來？」她當時責怪台北市長柯文哲坐視吳音寧被網路霸凌，廖玉蕙說「國民黨為了選舉出此下策猶可想像，而束手一旁駭笑的、我素所尊敬的柯P，坐視霸凌，更讓我不齒。」她寧可棄票也不能支持這樣的權謀市長。

如今吳音寧的去留成為全台焦點，外界認為她是民進黨丟掉農業縣市的因素之一。廖玉蕙又跳出來，再度於臉書發文為吳音寧說話，她問「北農經理吳音寧該去或該留，到底應由甚麼因素來決定？」職位的去留不是該視一個人在工作上的表現如何？怎麼變成政治上的盤算？

廖玉蕙說，施政不符民意，選舉失敗，隨便找個女人開刀果然最容易，這就是民進黨的思維嗎?她說「請告訴我們：吳音寧讓北農蒙羞了嗎？還是她的績效確實不彰？」如果是，請用數據來遊說我們。

網友留言「黑道勢力又回來了，到底是什麼樣的價值觀造就現在的台灣」，有人說「光是她不願意出來替自己的工作績效、公司的營運辯護，就該離開了」。廖玉蕙回「成天在媒體上誇言自己的政績好？還是緊抓時間努力埋首工作佳？政治算計我不明白，我只相信務實的人，只相信努力為農民血汗著想的心，這才是台灣價值。」

網友湧入留言後，廖玉蕙將文章設定成臉友限定，並回覆「不是不見,是設定成只給臉友看,我沒有義務提供給意見相左且失控的人免費閱讀,然後浪費時間去舌辯.不是嗎?」

(中時電子報)