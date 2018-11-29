《時來運轉》運彩報報 - 超級星期天 英超兩場德比過招

2018年11月29日 14:02 中時電子報 尉遲佩玉 、 盧品青

英國負責轉播英超足球的Sky Sports在1992年推出名為「超級星期天」(Super Sunday)的直播節目，英超足球賽會也為了收視率的需求，常在星期日安排兩場重頭戲，讓「超級星期天」名實相符，而這名稱就一直沿用至今。

本週英超又在星期天排定兩場精彩的德比戲碼，而且都是積分榜排名前6球隊之間的對壘。晚上10:05先上演「北倫敦德比」，連17場比賽不敗的兵工廠將坐鎮酋長球場，迎戰北倫敦宿敵托特納姆熱刺，熱刺近況回勇拿下5連勝，包括上週在主場的「倫敦德比」以3：1送給切爾西本季英超首敗。凌晨00:15緊接著登場的是「默西賽德德比」，也可稱為「利物浦市德比」，由利物浦市的兩大球會同城較量，本季的首度交鋒由「紅軍」利物浦作東，在安菲爾德球場等待「太妃糖」艾佛頓來臨。

先談談「北倫敦德比」，兵工廠週日中止3連平，作客2：1險勝伯恩茅斯，不過槍手慢熱的情況仍未改變，本季13場聯賽沒有一場能夠在上半場取得領先，半場的成績是10和3敗，全英超只優於8和5敗的卡地夫城。而且壞消息是，3次在半場落後的比賽，最終戰績是2和1敗。反觀熱刺，本季有8場比賽在半場領先，這8場全部獲勝。因此，槍手一旦在上半場處於落後，情況就岌岌可危。

槍手有維爾貝克、馬夫羅帕諾斯和蒙雷亞爾因傷缺陣，利希施泰納和拉卡澤特則有望在本週復出，好消息是從5月受傷休養半年的隊長科斯切爾尼，最近已經在預備隊賽事中上陣，復出之期應該不遠。熱刺方面，有登貝萊、特里皮爾、溫亞馬和揚森缺陣，桑切斯和羅斯則可望如期復出。雙方近3個賽季在聯賽交手呈現拉鋸，熱刺主場2勝1和、槍手主場1勝2和，兩隊都保住主場不敗。以雙方本季主客場的整體表現來看，槍手主場未必穩妥，不妨參考熱刺受讓，或直取和局。

默西賽德德比相對容易預測，兩隊近年來實力差距明顯，利物浦已進入爭冠行列，而艾佛頓則始終維持在5至11名之間徘徊。兩隊近3季交手7場，紅軍4勝3和未嘗敗績，4個主場3勝1和。艾佛頓上一次擊敗利物浦，已經要回溯至2010年10月在主場的聯賽賽事，最近一次作客戰勝紅軍更已經是1999年的陳年往事。不過上賽季太妃糖十分爭氣，聯賽兩循環遭遇都沒有輸，作客1：1、主場0：0。

紅軍有隊長亨德森紅牌停賽，拉拉納、張伯倫和索蘭克因傷缺陣，但射手薩拉已開始趕進度，防守則維持高檔演出，13輪失5球與曼城並列最少。艾佛頓只有小將肯尼和蘇格蘭中場麥卡錫可能缺陣，基本上可排出強陣。但艾佛頓客場表現與主場有不少落差，儘管防守不錯，但進攻太倚賴西古德森和理查利森，如果兩人表現不佳，贏球機會就更小了。利物浦本季主場5勝有4場都贏對手2球或以上，首推紅軍主場讓球勝。

(中時電子報)