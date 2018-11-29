盧秀燕大勝 還要感謝一個德國人

台中市長林佳龍（左）與德國哈利霍夫曼諮詢公司董事長Harry Hoffmann簽署MOU，遭外界爆料是一人公司。（盧金足攝）

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中時電子報
/整理報導

年底縣市長選戰，國民黨新科台中市長盧秀燕在一開始不被看好情形下，以82萬的票數大贏現任民進黨籍的林佳龍的61萬。然而外界在選舉初期的預估並不是如此，有媒體直言林佳龍與德國霍夫曼諮詢公司簽訂的海水採礦投資案，爆發竟是「一人公司」的風暴，是林佳龍由勝轉衰的關鍵。

據《蘋果日報》報導，直到去年七月到今年八月，林佳龍民調和聲勢都是一路領先盧秀燕。可是在三月時，有媒體獨家揭露和林佳龍簽訂海水採礦投資案的德商霍夫曼，竟然是一人公司，引發外界輿論嘩然，林佳龍被迫道歉，趕緊滅火，從這個事件開始，林佳龍能力受到民眾質疑，一個市府居然什麼功課都沒有做，就隨便跟一間公司簽約，怎能信任這個市府還能處理其他事情。

接者七月2019東亞青年運動會主辦權，遭到東亞奧林匹克委員會(EAOC)取消後。九月盧秀燕陣營又爆料，林佳龍於大梨山後援會成立大會上，以海陸大餐宴請支持者，似已涉及賄選。另又遭質疑假借公務行程，帶領副市長、局長多人陪同逐桌拜票，已違反《行政中立法》規定。從此之後，林佳龍和盧秀燕的攻守大變

旺中媒體集所屬的艾普羅民調，在四月初所做的民調顯示盧秀燕以35.7%的支持度超越林佳龍的33%，《TVBS》的民調也是盧秀燕以39%的支持度領先林佳龍的33%。兩大報民調中心黃金交叉後，林佳龍一路落後，十一月最後封關民調，《ET民調》顯示盧秀燕以45.4%的支持度遙遙領先林佳龍的31.7%。

且盧秀燕任職區域立委，對民意掌握敏銳，且更成功整合台中派系。雖然選前林佳龍打出「花博」力挽狂瀾，但在盧秀燕主打空汙議題和韓國瑜帶起的韓流影響下，最後盧秀燕以21萬票的差距打敗林佳龍的連任夢。

(中時電子報)

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