《時來運轉》運彩報報 - 老虎伍茲回歸 封關賽值得加碼

2018年11月29日 14:08 中時電子報 尉遲佩玉 、 盧品青

2018年高球賽季封關賽事本週末將展開，是由名將老虎伍茲基金會發起主辦的「英雄世界挑戰賽」。前球王伍茲這兩年都有參賽，今年他也在季末展現強勢回歸的身手，值得彩迷在2018最後的投注高球機會中鎖定出手！

英雄世界挑戰賽運彩開盤球員賠率

英雄世界挑戰賽始於2000年，開幕首屆由利曼稱王；東道主伍茲當時正處生涯高峰，也在隨後幾年掃回5座金盃！舉辦賽事面子裡子雙贏！賽事地點從加州「Sherwood鄉村俱樂部」球場起始，2014年轉移至「Isleworth高球鄉村俱樂部」球場舉行，2015年起，再換地點到巴哈馬州的「Albany高球俱樂部」球場迄今。

去年的本項賽事，由近年來實力強勁的R.福樂在最後一輪中，揮出驚人的超低桿61桿成績，逆轉原本領先7桿的查理.霍夫曼封王。此賽事關注度極高，除了是前球王舉辦並自己有參賽外，每年限額18名優秀選手參賽，冠軍可獨得獎金100萬美元更是精彩的關鍵。特別的是「英雄世界挑戰賽」的獎金不列入獎金榜，但積分會算進世界排名中。

前球王伍茲早在9月就宣布今年必出席本賽會，而他在復出後的上一季就曾於這項賽事拿下並列第9成績。今年伍茲狀況似乎更上層樓，全季有6場賽事進入前10名，包含「PGA錦標賽」與「英國公開賽」這兩個大滿貫等級賽事均取得並列第6佳績。運彩已開盤賠率8.00倍，和衛冕者R.福樂於所有球員中排名列第3，是值得入手的選項！

(中時電子報)