《時來運轉》運彩報報 - 老虎伍茲回歸 封關賽值得加碼

前球王老虎伍茲將參加今年底的世界挑戰賽。（美聯社資料照）

友善列印
中時電子報

2018年高球賽季封關賽事本週末將展開，是由名將老虎伍茲基金會發起主辦的「英雄世界挑戰賽」。前球王伍茲這兩年都有參賽，今年他也在季末展現強勢回歸的身手，值得彩迷在2018最後的投注高球機會中鎖定出手！

英雄世界挑戰賽運彩開盤球員賠率

英雄世界挑戰賽始於2000年，開幕首屆由利曼稱王；東道主伍茲當時正處生涯高峰，也在隨後幾年掃回5座金盃！舉辦賽事面子裡子雙贏！賽事地點從加州「Sherwood鄉村俱樂部」球場起始，2014年轉移至「Isleworth高球鄉村俱樂部」球場舉行，2015年起，再換地點到巴哈馬州的「Albany高球俱樂部」球場迄今。

去年的本項賽事，由近年來實力強勁的R.福樂在最後一輪中，揮出驚人的超低桿61桿成績，逆轉原本領先7桿的查理.霍夫曼封王。此賽事關注度極高，除了是前球王舉辦並自己有參賽外，每年限額18名優秀選手參賽，冠軍可獨得獎金100萬美元更是精彩的關鍵。特別的是「英雄世界挑戰賽」的獎金不列入獎金榜，但積分會算進世界排名中。

前球王伍茲早在9月就宣布今年必出席本賽會，而他在復出後的上一季就曾於這項賽事拿下並列第9成績。今年伍茲狀況似乎更上層樓，全季有6場賽事進入前10名，包含「PGA錦標賽」與「英國公開賽」這兩個大滿貫等級賽事均取得並列第6佳績。運彩已開盤賠率8.00倍，和衛冕者R.福樂於所有球員中排名列第3，是值得入手的選項！

(中時電子報)

台灣運彩官網

《時來運轉》運彩報報 - 超級星…

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。