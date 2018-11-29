美中貿易大戰搶台商 政院通過「歡迎台商回台投資行動方案」

2018年11月29日 14:07 中時 張理國

為搶進美中貿易大戰可能回流的台商，行政院會上午通過「歡迎台商回台投資行動方案」，其中除了有條件放寬外勞extra制再提高10%；政府也盤點立即可用及新增產業用地1308公頃；國發基金也匡列200億元融資，可謂人力、資金、土地齊備，行動方案明年元旦上路，為期3年。

對於適用對象，國發會表示，「共同資格」需全部符合，包括美國貿易大戰受衝擊業者；赴中國大陸投達2年以上；回台投資擴廠的部分產線須具備智慧技術元素或智慧化功能的企業。至於「特定資格」至少要符合一項，包括屬5+2產業創新領域；屬高附加價值產品及關鍵零組件相關產業；國際供應鏈居於關鍵地位；自有品牌國際行銷；經認定回台投資項目與國家重要產業政策相關。

行政院長賴清德針對外勞人力方面表示，本方案提供符合特定資格的廠商可適用現有extra制再提高10%，為避免民間誤解政策美意，已請勞動部務必積極掌握輿情，並適時對外回應，以利各界了解適用資格為增聘本勞，且必須提供3萬元以上方薪資，對於創造本勞就業有利。

國發會補充說，產業人力方面，在優先促進本國勞工就業原則下，對於符合全新設廠或擴廠達一定規模，且投資達一定金額以上(例如高科技產業達新臺幣2.5億元，其他產業達5千萬元)，以及創造本勞新就業人數達一定門檻的台商，若需聘僱外勞，可適用外勞預先核配、1年內免定期查核，以及依現有Extra制度再提高10%比率之外勞配額，但總比率仍不得高於40%。

在土地方面，國發會表示，經濟部及科技部盤點目前可立即供給產業用地約435公頃。另預估108至110年新增產業用地873公頃，並持續滾動盤點修正。此外，政府刻正積極開發產業用地，以滿足廠商設廠所需。

資金協助方面，國發會說，行政院國發基金匡列200億元額度，委由銀行以自有資金辦理專案貸款，協助廠商取得興建廠房及相關設施、購置機器設備及中期營運週轉金等，貸款利率不超過郵政儲金2年期定期儲金掛牌利率加年息0.5%機動計息。方案期間若貸款額度提早用罄，得再酌增額度。國發會主委陳美令特別解釋，200億元的融資沒有限於台商1人1案，只要有需求就可以申請，額度用完若有需要會再增加。

此外，國發會在水電方面也說，除了繼續推動解決產業五缺對策，確保水電穩定供應外，經濟部水利署提供專人協助用水計畫申請，另台電公司透過單一窗口加速企業用電申請程序，協助廠商快速取得水電。至於稅務方面，財政部提供稅務專屬服務，整理台商常見疑問，另於各地區國稅局設立聯繫窗口，提供台商回台稅務法規諮詢服務。若諮詢案件涉及個案事實認定範疇，國稅局將成立專責小組積極協助台商釐清稅務疑義。

(中時 )