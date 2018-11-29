竹科圓夢行動暖心募集2941份耶誕禮物

2018年11月29日 14:16 中時 陳育賢

新竹老爺大酒店與竹科廠商今年連續第16年發起「耶誕節圓夢行動」，此次共募集了2941件愛心禮物為家扶等弱勢孩子圓夢。（陳育賢攝）

「我想要素描筆，描繪記憶中的爸爸樣子。」、「我從來沒穿過新外套，今年好想要件新外套。」不要懷疑，這是2941位弱勢孩子心中願望其中的2個，每個願望故事都讓捐贈者心疼，為了幫他們圓夢，竹科廠商與新竹老爺酒店連續第16年發起「耶誕節圓夢行動」！

每年都與智邦文教基金會共同號召「竹科圓夢行動」的新竹老爺酒店表示，今年參與愛心行動的有包括東京威力科創、台灣應用材料、聯華電子、智易科技、清華大學EMBA校友會、力晶積成電子、工研院、光寶科技、旺宏電子、士林電機、力晶科技、全友電腦、義隆電子、華邦電子、中美矽晶、環球晶圓、創意電子、光磊科技等20家廠商。

受贈單位包括新竹家扶中心、華光智能發展中心、新竹仁愛兒童之家等11家社福團體。

而今年剛好是新竹老爺酒店20周年慶，特別加碼與竹科廠商共同舉辦義賣活動，義賣商品將捐出所得之20％給社福團體，總經理陳進東表示，希望透過義賣活動，拋磚引玉，讓更多竹科人獻出愛心，幫助需要鞤助的弱勢孩童。

老爺表示，每年都會透過家扶等多個弱勢機構，調查孩子們心中的耶誕節願望禮物，老爺與竹科廠商都會盡全力的幫孩子們圓夢，今年他們收到2941個願望，每個心願的背後都藏著許多令人心疼的故事。

就讀小六的語辰，他的父親在今年腎衰竭過世了，他想要1組素描鉛筆來描繪記憶中父親的樣子。單親家庭的小恩，媽媽1個人獨力照顧7個孩子，每天工作早出晚歸，仍舊入不敷出，為了節省開銷，兄弟姊妹間學用品須共享，所以小恩很希望能擁有自己的文具。

小六的偉玲想要1件保暖外套，因為住在山區，冬天很冷，但家中兄弟姊妹眾多，只能撿姐姐穿不下的外套穿，但大多不合身。要細讀這2941個故事，每個都讓捐贈者紅了眼眶。

智邦科技指出，邁入第16年的圓夢行動是於11月22日感恩節當天開跑，短短幾天，2000多分禮物已認捐超過8成，更有多家企業秒殺完成認捐。

每年竹科廠商無不絞盡腦汁，在活動中發揮創意，諸如智邦科技同仁挑戰體力極限，頂著新竹風騎UBike分送耶誕禮物；光寶科技邀請喜憨兒基金會的孩子們，到公司與同仁對打空氣排球；聯華電子同仁巧扮耶誕老公公帶著烏克麗麗到仁愛啟智中心，與孩子們歡唱耶誕歌曲，展現科技人暖心又活潑的一面。

(中時 )