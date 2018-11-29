國健署進行食物軟硬分級 助長者營養吸收

2018年11月29日 14:22 中時 林周義

食物軟硬度分級表。（國健署提供）

咀嚼困難，長輩嗆咳狀況屢見不鮮。國健署統計，每周都會有約2成的長者被食物嗆咳，其中1成為吞嚥異常者。為因應長者的飲食需求，國健署預告訂定「台灣飲食質地製備指引草案」，將食物的質地分為1至7級的軟硬分級，助營養師參考。針對媒體指出未來將研擬強制標示分級於食物包裝，國健署澄清並無此事，目前也無法確認何時上路。

長者咀嚼狀況不佳，往往影響腸胃功能。國健署去年年底對此進行討論，並在11月1日預告訂定「台灣飲食質地製備指引草案」。國健署社區健康組組長林莉茹表示，該草案將六大類食物（五榖根莖類，奶類、豆魚蛋肉類、蔬菜類、水果類、油脂類）進行軟硬度分級，以利營養師為長者挑選食物。

根據「台灣飲食質地製備指引草案」，1至7級的食物分別為低濃稠流動食、微濃稠流動食、高濃稠流動食、均質化糊狀食、不需咬細泥食、舌頭壓碎飲食、牙齦碎軟飲食及容易咬普通食。以胡蘿蔔為例，1至3級為胡蘿蔔汁；4級則是胡蘿蔔泥；5級以上則為切碎的胡蘿蔔粒、丁、塊。

針對媒體報導，國健署研擬將分級強制標示於食物包裝，林莉茹澄清並無此事。目前無法確認該草案何時上路。林莉茹也進一步表示，草案預告期限為11月30日，正在蒐集各界意見。如對草案有修正建議者，可填復修正意見表交予國健署。

(中時 )