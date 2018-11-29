開腦找機器人導航 花蓮慈濟醫院完成全球首例

花蓮慈濟醫院院長林欣榮今年十一月完成全球首例腦部導航機器人手術。鄭郁蓁攝影

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過去醫生執行腦室引流手術，要手動扎針至腦室才能將腦積水引出，往往會面臨扎錯或位置太深太淺，時間又長，花蓮慈濟醫院和生物科技公司合作研發「腦部手術導航機器人NaoTrac」，由醫師事先規劃好「進入腦」的路徑後，再由機器人執行置入導管，只花30秒就能精準完成扎針，本月7日更成功為一名患者完成手術首例。

生策會第二屆台灣醫療科技展今起至12月2日在南港展覽館盛大開展，包含台大、長庚、北醫、三軍總醫院、花蓮慈濟醫院、國泰醫院以及農業科技、生技製藥公司等等超過上百個攤位展出。

由鈦準生物科技研發的「自動導航式」機器人，結合花蓮慈濟醫院神經醫學科學中心團隊，研發出有別於達文西機器人的「遙控式」機器人，而是由醫師先規劃好手術路徑後，在醫師監控下，由機器人完成器械的置入。

本月7日，由台北市長柯文哲、鈦準生物科技公司及神經外科專長的慈濟醫院院長林欣榮帶領下，林欣榮親自操作機器人，為一名患者進行執行腦室引流手術，創下由導航機器人為人腦開刀的首例，接下來還安排了九名患者將接受同樣的手術。

林欣榮指出，腦出血、積水或是感染食就需要腦室引流手術，過去常常面臨光是扎針就要花上30分鐘以上，且位置不一定精準，現透過導航，只要30秒就能完成，不僅減輕醫生負擔，更能減少患者腦傷風險。

目前醫院也將進一步開發用於巴金森氏患者，林欣榮表示，患者需要在腦部植入晶片，過去傳統手術誤差約在0.2公分，未來透過導航醫器人，誤差只剩0.02公分，且手術時間更能從原本6到8小時縮短到30分鐘。

柯文哲表示，外科醫師養成時間特別長，尤其是神外，專科訓練就要七年，機器人將協助醫師將手術標準化，提高精確度，且過去全球首創的高階醫材都是矽谷或以色列研發，這次能由國內公司主導，顯見近年台灣醫材領域投資有了回報。

(中時 )

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