開腦找機器人導航 花蓮慈濟醫院完成全球首例

2018年11月29日 14:27 中時 鄭郁蓁

過去醫生執行腦室引流手術，要手動扎針至腦室才能將腦積水引出，往往會面臨扎錯或位置太深太淺，時間又長，花蓮慈濟醫院和生物科技公司合作研發「腦部手術導航機器人NaoTrac」，由醫師事先規劃好「進入腦」的路徑後，再由機器人執行置入導管，只花30秒就能精準完成扎針，本月7日更成功為一名患者完成手術首例。

生策會第二屆台灣醫療科技展今起至12月2日在南港展覽館盛大開展，包含台大、長庚、北醫、三軍總醫院、花蓮慈濟醫院、國泰醫院以及農業科技、生技製藥公司等等超過上百個攤位展出。

由鈦準生物科技研發的「自動導航式」機器人，結合花蓮慈濟醫院神經醫學科學中心團隊，研發出有別於達文西機器人的「遙控式」機器人，而是由醫師先規劃好手術路徑後，在醫師監控下，由機器人完成器械的置入。

本月7日，由台北市長柯文哲、鈦準生物科技公司及神經外科專長的慈濟醫院院長林欣榮帶領下，林欣榮親自操作機器人，為一名患者進行執行腦室引流手術，創下由導航機器人為人腦開刀的首例，接下來還安排了九名患者將接受同樣的手術。

林欣榮指出，腦出血、積水或是感染食就需要腦室引流手術，過去常常面臨光是扎針就要花上30分鐘以上，且位置不一定精準，現透過導航，只要30秒就能完成，不僅減輕醫生負擔，更能減少患者腦傷風險。

目前醫院也將進一步開發用於巴金森氏患者，林欣榮表示，患者需要在腦部植入晶片，過去傳統手術誤差約在0.2公分，未來透過導航醫器人，誤差只剩0.02公分，且手術時間更能從原本6到8小時縮短到30分鐘。

柯文哲表示，外科醫師養成時間特別長，尤其是神外，專科訓練就要七年，機器人將協助醫師將手術標準化，提高精確度，且過去全球首創的高階醫材都是矽谷或以色列研發，這次能由國內公司主導，顯見近年台灣醫材領域投資有了回報。

(中時 )