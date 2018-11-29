重新計票程序啟動 北院赴北市選委會查封票匭

2018年11月29日 14:41 中時 林郁平 、中時電子報/ 張達智 、中時電子報/

台北地院行政庭長兼發言人黃炳縉在場說明查封的情況。(林郁平攝)

九合一年底選舉結果，國民黨台北市長候選人丁守中以3254票，輸給現任台北市長柯文哲，丁昨(28)日上午向台北地方法院，遞狀聲請重新計票和保全證據兩案，北院公開抽籤，抽中民四庭法官陳靜茹，經與審判長蔡政哲、陪席法官洪文惠組成合議庭審理後，今（29日）天下午1時30分到北市選委會，啟動重新計票的查封程序，預計12月3日正式啟動驗票。

台北市長候選人丁守中申請重新驗票，並提出選舉無效等訴訟，29日下午，台北地院法官與雙方陣營的律師一同到北市選委會，先清點庫房內、裝有各投開票所選票的紙箱數量無誤後，北院工作人員再貼上法院封條保存，待日後進行驗票。

丁守中以3254票之差敗選，曾赴法院要求驗票，之後撤案，昨又到台北地院提出重新計票和保全證據查封選舉票等2案，並繳納428萬2929元保證金。北院隨即公開分案，並動員30多位法官支援。

丁守中指出，中選會、北市選委會辦理選務過程充滿瑕疵，開票過程疑雲重重，更別提開完票過了好幾小時才登載；過去這兩天，團隊接到許多里長、投開票所工作人員及有正義感的選民提供的選舉違法事實，像是中正區有里長反應，光是他一人就在投開票所幫丁守中救回19張廢票，士林區也有民眾在國小排隊等投票，可清楚聽見隔壁在唱票。

考量驗票曠日費時，實際負責驗票的動員法官人數，據知合議庭仍在研議中。北院計畫明(30）日，會對負責重新計票的法官、書記官進行行前教育，大約下週一，12月3日正式啟動驗票程序。

丁陣營律師表示，目前也已向法院聲請保全相關畫面證據，像是電視台當日的新聞錄影已獲准，投開票所外包含里長、北市警局建置的監視器畫面，還待法院釐清投開票所的範圍，才會做出決定。

(中時 )