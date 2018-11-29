天天吃鈣片仍骨鬆 竟是缺這個惹禍

亞大醫院強調，當人靠牆站立時，若後頸與牆的距離大於3公分，就有骨質疏鬆的風險。（林欣儀攝）

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醫師指出，當肋骨最下緣與骨盆之間距離小於2公分，就有骨質疏鬆的風險，呼籲民眾應注意。（林欣儀攝）

光補鈣可不夠！個性活潑的68歲楊姓婦人熱衷於社區活動，也注重身體保養，天天吃鈣片保骨，日前健康檢查卻發現有骨質疏鬆情況，讓她相當驚訝，直呼「難道要吃更多鈣片」？經進一步抽血檢查，才知竟是維他命D不足惹的禍。

楊姓婦人在社區關懷據點擔任志工，也利用空閒時間跳土風舞，她告訴醫師，為了保養身體，每天都會吃鈣片、希望保骨，但健康檢查結果出爐，骨質密度小於負2.5、已達骨質疏鬆標準，真的無法接受。

亞洲大學附屬醫院家庭醫學科主治醫師陳建志指出，攝取足夠鈣質確實可降低發生骨質疏鬆的機率，但鈣質也不是一進入人體就會立即被使用，若沒有足夠的維他命D協助腸胃道吸收鈣質、並從腎臟回收鈣，可能會讓攝取的鈣質流失、無法達到保骨效果，且維他命D不足也會增加肌肉無力、老年衰弱跌倒風險。

陳建志表示，維他命D可平衡體內鈣磷離子濃度並幫助骨骼正常代謝、維持肌肉神經細胞正常功能，人體若在正午陽光下曝曬達15分鐘，皮膚就可將維他命D前驅物經肝臟、腎臟轉化為有活性的維他命D3，刺激腸胃道吸收鈣離子。

此外，陳建志強調，包括奶油、動物脂肪及蛋類、魚油類與麥片等都含有維他命D，民眾可適度攝取，但也要注意，若補充過量可能造成高血鈣。

(中時 )

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