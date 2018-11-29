美陸貿易戰的經濟代價擴大 川普或在「習川會」尋求休戰

2018年11月29日 16:02 中時 王嘉源 ／綜合報導 ／綜合報導

《紐約時報》中文網28日報導說，在周末的「習川會」登場之前，美國總統川普擺出了一副堅定的姿態。但是，在他的強硬言論和高關稅威脅背後，長期貿易戰讓金融市場和更廣泛層面的經濟付出的代價令人日益焦慮不安。一些美國官員表示，這可能會為美陸之間達成「休戰」奠定基礎，以協議形式將新關稅推遲幾個月，而後世界兩大經濟體可以趁機試圖解決分歧。

能否有這樣的結果還很難說。對於川普施加的壓力，陸方的反應——表現為一系列以中文發出的提議——令政府官員深感失望，他們認為這些對遏制大陸盜竊美國技術或解決其他掠奪性貿易行為沒有什麼作用。

但川普已表現出希望與大陸國家主席習近平達成協議的新意願，他一向熱情地對待這位領導人，12月1日在阿根廷布宜諾斯艾利斯的20國集團領導峰會之後，兩人將在晚宴上相見。

官員稱，本周股市波動、利率上升，以及通用汽車公司宣布裁員萬餘人，這一切都讓川普感到不安，這令他更加希望與習近平一起吃一頓飯，然後帶來一點讓他可以稱之為勝利的東西。

「我們很有可能達成協議，而且他對此持開放態度，」川普的首席經濟顧問庫德洛（Larry Kudlow）於27日表示。但是，如果會議未能取得突破，他說，川普「非常樂意堅持他的關稅政策」。

目前，政府計劃在明年1月1日將現有價值2500億美元大陸商品的關稅從10％提高到25％。川普還威脅要對另外2670億美元的大陸商品徵收關稅——許多人擔心這兩個巨人會陷入一場全面的經濟冷戰。

然而，如果兩位領導人同意進行談判，官員們表示，川普很可能推遲將關稅提高到25％，並推遲新增任何關稅。這與他去年7月和歐盟達成的協議相似，當時他同意延遲汽車關稅，以換取歐洲承諾購買美國大豆和天然氣。

《紐約時報》指出，自從川普擔任總統以來，白宮西廂對貿易仍存在激烈的內部分歧，雙方都在爭取川普的支持，這種局面很可能會持續到他在阿根廷與習近平坐在一起的那一刻。像庫德洛和美國財政部長穆努欽（Steven Mnuchin）這樣較主流的顧問正在敦促他妥協，而白宮貿易辦公室主任納瓦洛（Peter Navarro）等強硬派則認為，他應該繼續加大對大陸的壓力，直到大陸屈服。

川普偏愛的納瓦洛剛開始被排除在阿根廷之行外，導致一些人認為強硬派已經失勢。庫德洛在電視上抨擊納瓦洛之後，川普也曾反對過後者。但是，美國貿易代表萊海澤（Robert Lighthizer）已經授權納瓦洛的出行，這增加了他在現場鼓勵川普採取強硬態度的可能性。作為一名資深貿易律師，萊海澤曾參與大陸向美國市場傾銷廉價鋼材案的訴訟，此次談判提供了一次極力討價還價的機會。

但據知情人士透露，萊海澤也認為川普與習近平間的會晤是個潛在危險，特別是川普有可能為了振奮不安的市場，選擇快速握手達成協議，因而推遲或取消實施新關稅。

根據政府官員的說法，萊海澤還面臨來自穆努欽的挑戰，後者明確表示他將自己視作是本國的首席談判人。瞭解納瓦洛的人說，穆努欽在他看來是一名「全球主義者」，這些人在迫使川普放棄打擊大陸的承諾。

《紐約時報》引據另一位美國官員表示，目前政府內部主要的爭論圍繞在川普可以向習近平提供多大程度的妥協：推遲將關稅增加至25％，再加上2670億美元的新關稅——或者只是新關稅。

這突顯了川普從幾個月前開始的立場變化，當時，他宣布對大陸徵收全面關稅，聲稱大陸人尚未做好談判達成協議的準備，並宣稱貿易戰「很容易獲勝」。僅僅兩周之前，大陸和美國之間就貿易問題的分歧，導致在亞太經合組織（APEC）會議後發布聯合公報的計劃流產。

《紐約時報》指出，川普很清楚經濟衰退對他總統職位的根基構成的威脅。這讓他接受了像穆努欽和庫德洛這樣的溫和派，以及像華爾街金融家蘇世民（Stephen A. Schwarzman）這樣局外人的建議，他們一直警告他，他將因與大陸曠日持久的貿易戰導致的失業、市場損失和其他經濟損傷而受到指責。

27日，庫德洛轉移了有關貿易緊張局勢對市場的抑製作用的話題。 他認為，關稅僅影響了美國經濟的一小部分，美國經濟仍然顯示出就業和收入的強勁增長。 他說，在大陸，負面影響要大得多。

「我並不是說在那場比賽中沒有贏家和輸家，」庫德洛說。「但從另一方面來看，我認為我們比中國人更好地適應了這種情況。」

《紐約時報》還報導說，瞭解北京方面想法的人說，在大陸，經濟增長已經放緩，股市已經低迷，政府正考慮大幅削減進口關稅，以降低對全球公司的貿易壁壘，包括美國公司。但美國的需求可能是一個主要癥結。大陸領導人不願意接受美國對大陸商品任何的永久性關稅，他們擔心這種妥協會在國內被視為軟弱的表現。

目前為止，雙方主要是各說各話。大陸官員向來訪的美國人表達了困惑，即為什麼政府沒有回應他們寄給美國的142項提議。庫德洛說，等到他的同事將提議翻譯成英文後，他們發現裡面並沒有什麼新東西。

「我們發現他們的做法沒什麼變化，」他說。「時間表是怎樣的？執行機制又是怎樣的?」

據最近幾天與萊海澤交談過的人說，儘管存在種種動盪，他還是決定充分利用目前的形勢。這在一定程度上也是因為，川普仍然很滿意於自己能在首腦峰會前達成新的《北美自由貿易協定》（NAFTA）。

但即便是那項協定，進展也不順利。加拿大總理杜魯道（Justin Trudeau）與川普之間仍處於僵持狀態，加拿大要求新協定中需要涉及美國取消鋼鋁關稅。

特魯多尚未向美國官員證實，他是否會在布宜諾斯艾利斯與川普以及即將卸任的墨西哥總統培尼亞（Enrique Peña Nieto）一起出席協定的簽字儀式。據兩名知情人透露，特魯多最後有可能派一名下屬參加，這種怠慢之舉可能會加劇與川普的緊張關係。

《紐約時報》指出，川普還不得不安撫另一個受傷的盟友——英國。川普26日告訴記者，英國首相梅伊（Theresa May）與歐盟簽署的脫歐協議，有可能會阻礙英國與美國的貿易。庫德洛說，川普指的是協議中的一項條款，他說該條款可能會禁止英國與美國就單獨的自由貿易協定舉行談判。

英國官員表示，脫歐協議中並沒有條款禁止英國與美國或任何其他國家就雙邊貿易協議進行談判。他們感到困惑不解的是，公開支持英國脫歐的川普，卻試圖破壞英國脫歐最現實的談判之路。

川普在英國退歐問題上的爆發，凸顯了他的不可預測性——這一點在他與習近平即將舉行的會晤中也會看到。美陸官員都知道他重視大場面的交易，這些交易都是在領導人的直接談判之後達成。

庫德洛說，除了晚宴，美陸官員之間沒有其他的會面計劃。但川普的助手嘗試各種不同的方式，為與習近平的會面做準備。

穆努欽通常不願直接挑戰川普，據一位瞭解其想法的人士透露，他認為與大陸的談判至關重要，並將貿易戰的後果視為對其政治遺產的威脅。

一些官員表示，有時候，陸方試圖避開萊海澤，而更願意跟穆努欽打交道，後者與習近平的最高貿易官員劉鶴保持著定期溝通。據一些官員說，雖然穆努欽同意萊海澤的觀點，即加徵關稅的做法正在推動大陸走向談判桌，但他也告訴川普，他認為現在應該降低市場針對緊張局勢作出「波動性」反應。

(中時 )