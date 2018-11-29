台塑「Formosa樂活盃-宜蘭生態路跑」12／2鳴槍起跑

2018年11月29日 14:58 工商 彭暄貽

繼5/27桃園龜山華亞科技園區舉辦Formosa樂活盃-桃園健康路跑後，台塑企業緊接著於本周日（12月2日）在宜蘭礁溪龍潭湖地區舉辦「Formosa樂活盃-宜蘭生態路跑」，當天將有3,600位以上跑友、居民及企業員工共襄盛舉，希望透過路跑活動結合當地社區、飯店、觀光工廠、小農、豐富生態及人文資源，帶給社會大眾歡樂又知性的樂活圈體驗。

台塑集團表示，本次路跑活動以生態為主軸，當天還有舉辦籌備已久的「龍潭湖生態教室」揭牌儀式，期盼透過生態教室的推廣，落實周邊學校鄉土教育教學，另台塑企業也將從活動報名費中提撥經費捐助龍潭社區發展協會，為當地珍貴的圓吻（魚固）魚生態保育盡一份心力。

台塑集團Formosa樂活盃宜蘭生態路跑活動將週日上午六時起在宜蘭礁溪鄉龍潭湖風景區盛大舉辦，活動主辦單位除台塑企業總管理處、台塑、南亞、台化、台塑石化、亞朔開發公司、台塑生醫公司等單位外，在地的宜蘭縣政府、礁溪鄉公所及龍潭社區發展協會也熱情參與協助各項支援工作。

台塑集團指出，「Formosa樂活盃-宜蘭生態路跑」分為3公里及15公里組，贈品包括運動排汗紀念T-Shirt、保溫瓶、運動毛巾、完賽獎牌、證書及價值最高10,000元的驚喜超值福袋等，各協辦廠商另為跑友提供專屬優惠，跑友可憑手冊內優惠券及兌換券，至各觀光工廠及商家憑卷享消費優惠，活動當天還有抽獎活動，包括悅川酒店、冠翔世紀溫泉會館、川湯春天溫泉飯店等多家業者提供高達百種禮品，總價值超過36萬元的好禮等著跑友來拿!

此外，宜蘭礁溪鄉龍潭地區也是全台觀光工廠密度最高的地區之一，台塑企業以循環經濟理念打造全台最大的「龍潭湖畔悠活園區」也將在當天同步正式對外開放。活動當天將邀請當地十大觀光工廠如潭酵天地、橘之鄉、莎貝莉娜精靈印畫學院、窯烤山寨村等業者提供豐富的賽道補給，讓參與跑友除了路跑運動外，還可來趟觀光工廠巡禮。會場內更規劃超過55個特色商家及小吃攤位的園遊會，以及12個表演團體帶來精采表演，更有好玩的氣墊遊戲區，增加活動豐富度及親子互動娛樂，陪伴民眾渡過精彩的周末。

(工商 )