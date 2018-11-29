核能學會呼籲核一至核三延役 核四重啟

2018年11月29日 14:57 中時 廖德修

核能學會今（29）日舉行「續用核電，減煤養綠」記者會，理事長李敏表示，以核養綠公投案過關，繼續使用核電獲得國人普遍支持。政府應儘速研議核二、核三延役，而原能會若能修改內規，即使將要除役的核一亦可延役。至於被封存的核四更應重啟，但外界擔心安全有問題，台電應立即開放核四讓民眾參觀，以了解其安全無虞。

李敏指出，核四1號機已完成95%及各項重要測試，應立即停止封存，編列預算，依照程序執行起動測試，確認安全無虞，以儘速商轉為目標。他並呼籲新北市長當選人侯友宜，上任後依權責核發相關許可，讓核一、核二的乾式貯存設施分別營運或施工，把兩座電廠的用過核燃料棒從燃料池移出貯存，核一、核二就能更新運轉執照。

出席的台大醫師王明鉅也提出建議，政府應立即下令停止將核四燃料棒再送到國外暫存；現行3座核電廠中，核三廠延役時間綽綽有餘，核二距除役還有3、4年，核一雖即將除役，但先前的執照更新作業文件已經完備，只要原能會尊重最新公投民意，修改相關辦法仍可順利延役。

王明鉅並認為，如果斷然廢核，過去3、40年辛苦培養的核能人才恐將遭到埋沒或出走國外，相當可惜。設備舊了、壞了可以再買，人才卻很難速成，應該多加珍惜。

核四廠退休廠長王伯輝則說，有報導說如果要重啟核四，政府評估要花費600多億，需時6、7年，時間、金錢都不划算。以他的經驗而言根本不對，因核四1號機的封存做得非常好，如果全力去復原，只要30億、2年內就可運轉。2號機頂多再花300億，只要3年亦可完成。他強調，核四運轉1年半只需60噸燃料，卻能發揮台中火力電廠4部燃煤機組的效率，以核減煤，中南部空汙將可獲得改善。

李敏說，減輕空汙、解決缺電、紓緩離岸風電上陣的時間壓力以取低成本，在在都需要核電支撐。公投結果已給了政府最新的民意做後盾，如果政府不做，只好考慮發動另一波重啟核四公投。核能學會之前已收集了20萬件提案書，必要時明年會發動第2次公投，爭取和2020年總統大選一起投票，再度用民意來催促政府改變能源政策。

(中時 )