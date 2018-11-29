討拍！周玉蔻稱拿三千票心安理得 網：崩潰成這樣

2018年11月29日 14:50 中時電子報 陳弘美 /整理報導 /整理報導

年底縣市長大選才剛落幕，資深媒體人周玉蔻發言表示，台北市長柯文哲才贏三千多票，要她就都害羞了。此話一出，有人翻出她之前參選台北市長得票數指有三千多票而已，笑翻網友。沒想到昨日深夜，周玉蔻居然發文討拍拍，直言她的得票心安理得，並指控柯粉霸凌她，網友看了同情地說崩潰了嗎？

周玉蔻日前在政論節目談起白綠合作的議題，一臉不贊同地表示：「如果可以跟柯文哲合作的話，我覺得蔡英文去跟韓國瑜合作比較好玩一點啊，反正他們兩個都差不多。你跟柯文哲合作什麼鬼啊？」更痛批柯文哲心理有問題，「他才贏了三千多票，要我的話我都害羞了勒！」

這句柯文哲才贏了三千多票，讓批踢踢網友挖出過去周玉蔻2006年代表台聯參選台北市長的得票數3372票、居然還低於無黨籍候選人柯賜海的3687票，遭網友吐槽「連柯賜海都贏妳，妳輸柯賜海300票，會不會比贏三千票更羞愧啊？」

對於網友的冷嘲熱諷，周玉蔻昨日深夜於臉書發文表示，各位鄉親父老晚上好，這是一篇討拍秀秀文，Ok！Here We Go：你好像真的很在乎自己「只贏三千」，她可不介意只得3000，3000總比30好，3000是300的10倍，馬麻有說「一票值千金」，每一票日日年年、時時刻刻，珍、貴、不、可、忘！

周玉蔻更寫下，「我是業餘，你是pro；我是化了妝出門也嚇人的阿嬤，你可是暴吃便當也迷人的阿北；我的智商75，你的IQ157；我當年支持你當上市長，你現在粉絲到處霸凌我！你贏3000票，還有對手官司驗票不認帳！我的3000票，心安理得，感恩每一票阿北阿北夜裡不哭，\3000票/\3000票/\3000票/，狂賀阿北大贏3000票」！

對於周玉蔻的發言，批踢踢網友則表示同情，「這是崩潰嗎」、「打到痛點，和847一樣」、「崩潰成這樣..好可憐」、「選輸柯賜海真的該去找個坑把自己埋起來」、「崩崩，玻璃碎滿地」、「柯賜海也不是專業的」、「只準你罵別人，別人罵你就崩潰」。

(中時電子報)