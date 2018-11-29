溫泉業者論壇 集思廣益讓台灣泡湯文化更精彩

2018年11月29日 14:54 中時 胡健森

「2018台灣溫泉養生與美食論壇暨台灣溫泉美食開發創意活動」除討論台灣溫泉資源的發展願景，現場也展示多項溫泉美食。（主辦單位提供）

台灣溫泉資源豐富，但長期以來僅侷限在觀光休閒，相較於他國，台灣的溫泉資源尚未充分完善地規畫及運用，中華民國溫泉觀光協會這兩天在宜蘭礁溪冠翔世紀溫泉會館舉辦「2018台灣溫泉養生與美食論壇暨台灣溫泉美食開發創意活動」，邀請全台各地共15個溫泉區協會及溫泉業者一同與會，針對溫泉區深度旅遊發展及溫泉養生理療認知對觀光促進之影響進行研討。

中華民國溫泉觀光協會理事長李吉田表示，台灣溫泉品質極佳又多元，但在國際間知名度還不夠響亮，近幾年協會與觀光局積極舉辦溫泉相關的論壇及推廣活動，目的主要是希望透過溫泉論壇的舉辦能夠提升臺灣溫泉產業的品質及軟體面的提升，再透過國際推廣會的舉辦，將溫泉品牌推向國際，並吸引國際遊客到台灣泡溫泉，享受不同的泡湯文化及特色溫泉美食，國際推廣會已舉辦兩年，目前以香港、澳門、馬尼拉地區進行推廣，接下來將預計往馬來西亞、新加坡、越南等國家客源進行開發，也希望溫泉業者能夠支持及參與協會舉辦之各項活動，共同將台灣溫泉品牌推向國際。

李吉田也表示，台灣溫泉應不單單只限於觀光休閒用途，國際間有許多的國家，包括義大利、歐洲、法國、日本，對於溫泉的保健理療及溫泉的運用都有相當完善的規劃，但台灣在種種因素限制下，使得溫泉保健及療效還無法起步甚至正當的運用，也無法公開宣傳溫泉對於人體的幫助，希望透過論壇的舉辦，召集全台溫泉區理事長及專家學者，針對溫泉保健理療執法的推動及溫泉實用性質因分為休閒、保健、理療運用，在論壇結束後也將委託立委召開公聽會，邀集相關單位、溫泉協會及業者一同參與及推動，使台灣溫泉產業更蓬勃發展。

(中時 )