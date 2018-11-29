補足10.1萬中階技術人力 政院通過「新經濟移民法」草案

2018年11月29日 15:07 中時 張理國

為吸引外國中階技術人力來台，行政院會上午通過「新經濟移民法」草案，勞動部次長施克和表示，主計總處2月調查，中階技術人力缺工為10.1萬人，國發會主委陳美伶則說，新經濟移民法希望在不影響國人就業機會及薪資水準的前提下，「缺多少補多少」。

新經濟移民法內容包括吸引「外國專業人才」、「外國中階技術人力」、「海外國人」、「投資移民」等四類對象，而其中最關鍵的是補足國內缺乏的中階技術人力。

依據草案內容，「外國中階技術人力」，適用對象包括高中職或海青班畢業僑外生；在台工作6年以上的基層外勞；以及其他具中階技術工作能力的外國人。工作資格為薪資水準不低於70分位（相當於產業人力月薪4萬1393元，社福人力3萬2000元）；具專業證照或其他證明文件；至於總額和產業機關配額，則由主管機關定。而其永久居留條件則為連續居留5年，平均每年在台居住183天。

國發會主委陳美伶表示，中階技術人力不是外勞、藍領，所以是用需求，過去台灣引進的就業人口中，本來就沒有引進中階部分，以去年的紀錄是缺21萬人，以製造業為主，希望在不影響國人就業機會及薪資水準的前提下，希望「缺多少補多少」，以需求帶動供給，包括僑外生、原藍領技術人力、第三種是從國外引進的人才，何時引進要看需求。

施克和也說，依據主計總處2月調查，中階技術人力缺工為10.1萬人，整體缺工是24.4萬人，中階技術人力的確是台灣面臨缺工最大族群。新經濟移民法的預期效應，包括留用藍領升級的中階技術人力，對於公司治理而言，可讓有技術能力及相當熟練經驗者留用，對於事業單位的人力運用較具彈性。

(中時 )