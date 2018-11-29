破天荒！ 麗寶國際賽車場12／8開放自行車競速

2018年11月29日 15:23 中時 王文吉

最狂二輪賽事12月8日將在麗寶國際賽車場登場。（王文吉翻攝）

超狂！麗寶國際賽車場開放跑車專用的G2賽道，給自行車友競速。（王文吉翻攝）

麗寶國際賽車場的G2賽道全長3.5公里，共有2條直線加速路線及9個左彎、14個右彎，將開放給自行車友挑戰。（王文吉翻攝）

賽車場也能飆自行車！台灣鐵人三項運動發展協會12月8日將在麗寶國際賽車場舉辦「We Fight Cycling」鐵馬首發會，當天將開放G2等級的大賽道給車友盡情競速。跑車賽道難得開放自行車騎乘，賽事分為車隊、個人、賽道體驗、我是賽車手等4組，報名至12月2日截止。

麗寶國際賽車場日前曾提供場地舉辦演唱會、拍攝電影、亞太平衡車比賽。12月8日將與台灣鐵人三項運動發展協會合作，舉辦「We Fight Cycling」鐵馬首發會，並透過麗寶國際賽車場粉絲團廣發英雄帖，號召自行車好手登上G2等級的大賽道競速。

賽車場總經理朱康震表示，這次除了讓自行車車友有新的地點可以體驗速度，也透過不同類型的活動，拉近賽車場跟民眾的距離，展現賽車場域的多元性，並從小教育孩子道路安全交通觀念，推廣安全駕駛的重要性。

麗寶集團斥資30餘億元，耗時10年在台中后里打造國際賽車場，其中G2賽道全長3.5公里，分成風、火、雷等3區，高低差約5層樓高，共有2條直線加速路線及9個左彎、14個右彎，賽道設計媲美摩納哥F1等級的街道賽道，也是目前全台最高規格的國際標準賽道。

(中時 )