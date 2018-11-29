讓男人說自己 台灣男性協會正式成立

台灣男性協會今正式成立，象徵性別平權運動往前邁出一步，讓男性也能勇敢發聲。（勵馨基金會提供）

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勵馨基金會至今已成立30周年，從早期救援雛妓，到後來關懷遭受性別暴力的婦女，發現性別議題也包括男性。勵馨基金會指出，男性家暴受害人已超過四分之一，甚至逼近三成，說明家庭暴力受害者雖以女性居多，但也有愈來愈多男性受暴，卻礙於男性自尊難以啟齒。因此成立「台灣男性協會」，象徵性別平權運動又往前邁出一步，讓男性也能勇敢發聲。

勵馨基金會今（29）在台北市NGO會館舉辦台灣男性協會成立記者會，由勵馨基金會執行長紀惠容、台灣男性協會理事長蕭宏祺將代表男性的「盔甲人」嘴巴上的口罩解下，再由蕭宏祺為盔甲人貼上藍色透明的眼淚，象徵卸下男性情緒的盔甲。

紀惠容表示，從服務受暴婦女的過程中也發現，急難救助女性只是治標，如果想要治本，還是得翻轉父權社會的意識型態，不能單方面呼籲女性或受害者自我保護，男性的參與也同樣重要，女性的弱勢處境，不等於男性一帆風順。因此，勵馨多年來推出V-Men系列活動，希望邀請男性一同加入終止性別暴力的行列。

勵馨基金會副執行長王玥好表示，事實上，男人的意見對其他男人的行動有著更大的影響力。但當男性有困難時卻沒有資源可以協助，而以婦女團體的立場談男性困境卻沒有說服力，因此勵馨決定催生男性協會，成立一個具有性別平等意識、認同性別平等目標、並以男性為主體的倡議型組織。

男性協會理事、諮商心理師吳健豪指出，常有人把性別不平等簡化為男人壓迫女人，沒有看見男性也被困在這些性別或對同性戀恐懼的框架中。台灣剛透過公投反映仍有超過半數以上的人，對同志陌生不了解或害怕排斥，這都是不利於男性表達自己的因素。甚至對於被性侵的男性受害者而言，因大眾常把性行為與性傾向混為一談，他們常要面對被外界誤為同性戀者的憂慮。

(中時 )

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