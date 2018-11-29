鄭麗君槓上盧秀燕 法官給兩週談和解

新科台中市長盧秀燕(中)。（資料照，陳淑芬攝）

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文化部長鄭麗君，自訴甫當選台中市長的盧秀燕，去年11月召開記者會，不實指她投資公司，獲得台中市政府700萬元標案，涉嫌妨害名譽罪。台北地方法院今(29)日下午開庭審理，盧雖請假未到，但法官認為庭期兩個月前就定好，卻臨時請假，因雙方委任律師表明正洽談和解，法官諭知再給兩週時間討論如何和解，逾時就會依法審理本案。

盧秀燕去年11月初立委任內，召開記者會，指文化部長鄭麗君擔任立委時，所投資的慕哲社會企業公司，轉投資子公司「好伴駐創公司」標的台中市政府兩件標案共700萬元，不知利益迴避。

鄭麗君認為，任不分區立委時，已辭去慕哲社會企業董事長職務；任立委後，就卸任慕哲董事職務，至今未經營營利事業，何來獲得標案的說法，慕哲社會企業由丈夫沈學榮經營；好伴駐創是由台大社會系開設的相關學程媒合下，贊助投資畢業學生創辦社企，指涉不是事實，去年底委請律師遞狀自訴盧涉嫌誹謗罪。

台北地院今(29)日下午兩點半開庭，兩位當事人都委請律師到庭。法官認為庭期早在兩個月前就訂定，盧昨才臨時遞狀請假，選舉也已結束，不差這一天，理論上應把時間排下來出庭。

盧的律師回應，上午已和鄭的律師商談和解；鄭的律師則說正在擬和解方案。法官聞言改口說，因審案有期限，希望雙方加快腳步談和解，諭知再給兩週時間，如談不成和解，就會依法處理。

(中時 )

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