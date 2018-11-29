台中港三井Outlet試營運 蔡其昌：夜晚不再漆黑

三井OUTLET PARK台中港29日試營運，營業時間未到，已吸引大批民眾在門外等候。（陳淑娥攝）

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三井OUTLET PARK台中港29日試營運，立法院副院長蔡其昌及市議員楊典忠也前往參觀。（陳淑娥攝）
三井OUTLET PARK台中港29日試營運，開門時間適逢用餐，美食區湧入大批人潮。（陳淑娥攝）
台灣第一座臨海購物中心三井OUTLET PARK台中港29日試營運，擁有很多獨有的海港特色。（陳淑娥攝）

三井OUTLET PARK台中港將於12月12日正式開幕，歷經2年多規劃與興建，29日搶先試營運，中午12點一開門即湧入人潮，美食街大排長龍，大型海港景觀摩天輪也吸引遊客搭乘；立法院副院長蔡其昌參觀時表示，未來台中港夜晚不再是黑漆漆，期望三井投資案發揮磁吸效應，帶動地方就業機會。

三井OUTLET PARK台中港29日試營運首日，營業時間未到，大批民眾早已在外蓄勢待發，中午12點一開門，人潮魚貫而進，美食座位區人潮大爆滿，不到1小時就湧入數千人，全台唯一的海景摩天輪夜出現排隊人潮。蔡其昌及市議員楊典忠也前往參觀。

蔡其昌指出，台中港自開港以來有港無市，台中港沿海居民都很期待台中港有重大投資案，讓生活機能提升、商業活動興盛，三井Outlet這麼大的投資案一定能帶動地方發展，讓台中港的夜晚不再是黑漆漆一片，同時期望三井投資案發揮磁吸效應，未來有更多商家進駐，帶動地方就業機會。

台灣三井不動產董事長下町一朗表示，遊客從三井OUTLET PARK台中港外圍就能看到摩天輪，這是一個新的地標，剛好坐落在海港邊，OUTLET融入許多的海港元素；而摩天輪有36台車廂，高度60米，風速測試非常嚴謹，若當地風速達13至14級時就會停止。

三井不動產公關暨行銷資深經理指出，針對中部地區消費者所好，三井OUTLET PARK台中港招攬約170間的國內外知名品牌進駐展店。其中物販品牌約占7成，餐飲與娛樂約占3成，還有台中代表性的品牌，現場免費提供約3000個停車位，試營運期間約有6成店家營業，開幕後將達9成。

三井OUTLET PARK台中港在招商方面，特別著力於國際精品、日系、運動及休閒、娛樂等，餐飲方面邀集來自日本的餐飲名店「Whittard」、「Ivorish」、「KINTAN BUFFET（燒肉）」、「BULLS」、「鎌倉紅葉茶屋」、「銀座篝」、「十勝豚丼IPPIN」等初次來台展店，以及首次進軍中台灣市場的排隊名店等。

經發局指出，三井OUTLET PARK台中港約可提供至少2000個就業機會，並持續與市府合作徵才，已有三波徵才活動，其中台灣創造餐飲公司更開出6萬5000元的薪資，召募店經理，對促進在地就業、提升勞動條件都有正面幫助。營運後預估平日每天可吸引1萬5000人次、假日2萬8000人次的觀光人潮，對帶動海線觀光發展有極大助益。

(中時 )

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