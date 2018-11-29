歐冠》梅西是誠實乖寶寶 竟說隊友「說謊」

梅西對PSV貢獻1射1傳。（美聯社）

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中時電子報
／綜合報導
巴薩後衛皮克（左二）進球後，開心指著送出另類助攻的梅西。（路透）

阿根廷球星梅西（Lionel Messi）竟然說他的巴塞隆納隊友皮克（Gerard Pique）「說謊」？其實這不是真的指控，只是他的自由球沒踢好被皮克碰入，卻被皮克說成是演練已久的戰術配合，讓誠實的梅西扯不下去了。

「那個沒有演練過，那是騙人的，」梅西受訪時莞爾的說：「那就是個踢得很差的自由球，幸好皮克在那裡，他看到了球也抓住機會破門。」

起因是在29日的歐冠小組賽巴塞隆納vs.荷甲恩荷芬（PSV）之戰，梅西先在第61分鐘展現個人能力，於右側禁區亂軍中起腳打破0比0僵局。10分鐘後巴薩獲得自由球機會，梅西球沒吊好，卻剛好飛到皮克旁邊，由於球速也踢得不快，皮克甚至可以從容調整身體角度，第一時間推射踢進球門左下角。

梅西（右二）在第61分鐘替巴薩先馳得點。（路透）

巴薩最終以2比1勝出，連續12季在所屬的歐冠小組拿下第1名，皮克賽後受訪時則半開玩笑的大吹法螺，直說那個定位球攻擊的梅西助攻，是經過訓練中多次演練，才能在比賽中展現出來的成果。

可惜梅西誠實的戳破了皮克，大概也是他沒辦法繼續胡謅這個故事。然而，就算這次助攻是個美麗的意外，仍無法掩蓋梅西在本季歐冠3戰進6球的亮麗演出，特別是他在10月發生帥斷手臂的意外，結果閃電復出也別來無恙。

巴薩獲勝之後，在歐冠B組積13分，領先同為7分的義甲國際米蘭與英超熱刺，篤定以分組第1出線。本組最後1張16強門票由國米與熱刺爭奪，熱刺最後1輪將作客巴薩主場諾坎普，國米則在主場迎戰篤定淘汰的PSV。

(中時電子報)

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