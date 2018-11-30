毛寶貝爭寵 活像毛小孩版延禧攻略

2018年11月30日 07:13 中時 陳育賢

陳依萍所飼養的妹妹（左）與弟弟毛寶貝，平時相處活像毛小孩版的延禧攻略，爭寵手段不輸後宮。（陳育賢攝）

毛寶貝也有心機，而且還不小，毛小孩的世界也有如大陸清朝後宮大戲《延禧攻略》，想盡辦法就是要在主人跟前爭寵，背地裡更是小動作一堆，讓主人看的是好笑又好氣。

從事餐飲業的陳依萍5年前飼養了1隻1歲大的約克夏母犬，取名為「妹妹」，因可愛又會撒嬌，馬上集所有寵愛於一身，是全家人的開心果，後宮皇后、第1公主非妹妹莫屬。

但之後因陳依萍忙於工作，她擔心妹妹白天自己在家會寂寞，特別去找了隻小其1歲的同種毛寶貝「弟弟」來陪伴她。

原本陳依萍以為妹妹、弟弟能夠和睦相處、情同手足，但沒想到兩人不合，妹妹原本是家裡獨寵的公主，弟弟進門後，妹妹竟出現被迫害妄想症，感覺自己地位受威脅，開始出現小動作來捍衛自己的地位，極盡爭寵之能。

陳依萍說，妹妹有事沒事都會以「姊姊」、「前輩」的身分教訓弟弟，弟弟有時興奮點，吠了幾聲，妹妹就會直接壓制弟弟要他安靜，吃飯一定得她先吃，有1次讓弟弟穿上她的舊衣服，妹妹還會生氣，緊咬著弟弟的衣服，要他脫掉，讓她不知要氣還是要笑。

她說，當時她正迷看清劇《延禧攻略》，戲裡頭盡是鬥爭、爭寵、極盡心機之能事，看到自己的毛寶貝也為了在她跟前爭寵，就好像清朝後宮的勾心鬥角一樣，尤其妹妹在對弟弟吠叫時，就好像在嗆聲說，「我，妹妹，天生脾氣爆不好惹，若是再給我GGYY的，我有的是法子對付！」

這才深知原來毛小孩的世界也是個「小後宮」，還好之後她都刻意公平對待兩個毛寶貝，經過1年的相處，妹妹與弟弟現在感情已越來越深，兩人已習慣黏著對方，一刻也離不開了。

(中時 )