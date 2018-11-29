遭撞美艦馬侃號在日完成修復 明年重新服役

馬侃號已正式完成修復工作。(第七艦隊推特)

友善列印
中時電子報

美艦約翰·S·馬侃號驅逐艦(USS John S. McCain)去年8月遭貨輪撞擊後，終於有了重大修復進程。美國海軍研究協會新聞（USNI News）網報導，經歷9個月馬侃號已修復完畢，並於27日駛離橫須賀旱塢。

經歷9個月，馬侃號終於完成修復，有望明年繼續服役。

美國海軍研究協會新聞（USNI News）網報導，美國海軍第七艦隊發表聲明，「馬侃號已正式完成修復工作，於當地時間11月27日在橫須賀駐美日海軍艦艇維修中心下水」。

馬侃號指揮官表示，「我感到自豪，也感謝每一個一起努力使馬侃後再次接近正常航行並與美國第七艦隊一起航行的人。目前還有很多工作要做，但我仍對船員及海軍修船設施項目小組每天表現出令人難以置信的團結精神、決心與靈活印象深刻，馬侃號將以一艘更好、更致命的軍艦返回艦隊」。

去年8月20日，馬侃號在新加坡東方外海和貨船Alnic MC相撞後，今年2月被拖吊往日本橫須賀進行修復。根據鳳凰網報導，撞擊事件後，馬侃號先被拖往新加坡，美國海軍海上系統司令部艦艇維護中心立即聯繫馬侃號的緬因巴斯鋼鐵造船廠，造船廠代表赴新加坡實際評估後，決定在日本維修，並由日本企業住友重工提供維修支援。

據「海事管理」（The Maritime Executive）網報導，馬侃號有望明年夏季繼續服役，而此次修復費用高達2億2千萬美元(約66億台幣)。

(中時電子報)

文章來源：VIDEO: USS John S. McCain Leaves Dry Dock

文章來源： USS McCain Exits Drydock After Collision Repairs

文章來源：美海军麦凯恩号导弹驱逐舰船体已经恢复并下水将于明年底完工

拚外銷！俄米格-35明年完成所有…

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。