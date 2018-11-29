遭撞美艦馬侃號在日完成修復 明年重新服役

2018年11月29日 15:48 中時電子報 馮英志

美艦約翰·S·馬侃號驅逐艦(USS John S. McCain)去年8月遭貨輪撞擊後，終於有了重大修復進程。美國海軍研究協會新聞（USNI News）網報導，經歷9個月馬侃號已修復完畢，並於27日駛離橫須賀旱塢。

經歷9個月，馬侃號終於完成修復，有望明年繼續服役。

美國海軍研究協會新聞（USNI News）網報導，美國海軍第七艦隊發表聲明，「馬侃號已正式完成修復工作，於當地時間11月27日在橫須賀駐美日海軍艦艇維修中心下水」。

USS John S. McCain (DDG 56) achieved a major milestone this week as it successfully launched from dry dock and moored pierside at Commander Fleet Activities Yokosuka. Read more: https://t.co/8n0Wxoyq11 pic.twitter.com/n4KlKSbi33 — 7th Fleet (@US7thFleet) 2018年11月27日

馬侃號指揮官表示，「我感到自豪，也感謝每一個一起努力使馬侃後再次接近正常航行並與美國第七艦隊一起航行的人。目前還有很多工作要做，但我仍對船員及海軍修船設施項目小組每天表現出令人難以置信的團結精神、決心與靈活印象深刻，馬侃號將以一艘更好、更致命的軍艦返回艦隊」。

去年8月20日，馬侃號在新加坡東方外海和貨船Alnic MC相撞後，今年2月被拖吊往日本橫須賀進行修復。根據鳳凰網報導，撞擊事件後，馬侃號先被拖往新加坡，美國海軍海上系統司令部艦艇維護中心立即聯繫馬侃號的緬因巴斯鋼鐵造船廠，造船廠代表赴新加坡實際評估後，決定在日本維修，並由日本企業住友重工提供維修支援。

據「海事管理」（The Maritime Executive）網報導，馬侃號有望明年夏季繼續服役，而此次修復費用高達2億2千萬美元(約66億台幣)。

(中時電子報)