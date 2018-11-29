郵票上有豬圖案 寄錯地區恐被退回

中華郵政公司續採新年生肖為題材，訂於107年12月3日發行「新年郵票（107年版）」。（中華郵政提供）

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中華郵政公司續採新年生肖為題材，訂於107年12月3日發行「新年郵票（107年版）」。（中華郵政提供）

明年農曆新年將進入生肖的豬年，中華郵政公司以豬為主題發行新年郵票（107年版），同時提醒民眾，寄往回教國家的信封，請勿貼用有豬的圖案郵票，以免遭退回。

為迎接新年來臨，中華郵政公司續採新年生肖為題材，訂於107年12月3日發行「新年郵票（107年版）」1套2枚及小全張1張，郵票圖案以簡潔剪影搭配滿版填色構圖，並用梅花、金色及紅色營造新年喜慶氛圍，郵票面值分別為6元及13元；小全張面值為15元。

中華郵政續製作「新年郵票（107年版）印刷全張」郵品，於郵票發行當日供售，售價1400元。郵品內含未裁切之面值6元及13元郵票全張（20枚）各2張、小全張印刷全張（含9張小全張）1張及證書1份，全張紙邊保留印製過程所標記之色標、裁切線等記號，並以專用典藏圓筒收納，極具收藏價值，並於同日發行「新年明信片（107年版）」2款，每款售價10元，內含5元郵資，歡迎選購。

配合郵票發行，中華郵政公司特印製相關首日封、貼票卡、護票卡及活頁集郵卡各1批，提前於11月29日發售；另製作預銷首日戳低值封、套票封及小全張封，於郵票發行當日供售，歡迎至全國各地郵局、郵政博物館選購或至「中華郵政集郵電子商城」（https://stamp.post.gov.tw）訂購。

中華郵政提醒，為尊重回教國家禁忌，凡寄往回教國家之函件、包裹及快捷等郵件，籲請寄件人配合，切勿貼用「豬」圖案郵票，以免觸犯當地信仰禁忌，遭到退回。

(中時 )

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