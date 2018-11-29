《怪獸2》魁登斯、娜吉尼首爾驚喜合體電影院突襲影迷！

《怪獸2》主角魁登斯與娜吉尼合體韓國同樂影迷。（合成圖／左圖華納提供；右圖翻攝自金秀賢IG）

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中時電子報
／綜合報導

《哈利波特》電影系列的《怪獸與牠們的產地》續集《怪獸與葛林戴華德的罪行》正在全球各地熱映中，在台灣也持續蟬聯冠軍位置，劇中兩位主角魁登斯與娜吉尼近日合體首爾，給影迷一個大大的驚喜，甚至還突擊電影院，讓其他各地魔法迷超級羨慕。

金秀賢與伊薩米勒在《怪獸2》中曖昧飾演情侶。（圖／華納提供）

《怪獸與葛林戴華德的罪行》在全球票房亮眼，電影中的演員們也成為討論焦點，在電影中飾演娜吉尼的韓國女演員金秀賢，這幾日在社群網站放上好友來找她的照片，驚豔全球粉絲。原來是魁登斯（伊薩米勒）來韓國找她了，電影中飾演情侶的兩人，偷偷在首爾合體，讓不少影迷都暴動留言。

金秀賢與伊薩米勒感情好合體首爾。（圖／翻攝自金秀賢IG）

兩人也先預告有小活動，沒想到竟然是突襲電影院和影迷一起看電影。（圖／翻攝自金秀賢IG）

兩人剛開始還預告有一個小小的驚喜活動，原來兩人是要去突襲電影院，他們選了一間電影院偷偷和影迷一起坐在《怪獸2》的播映場中，結束後他們站起來立刻引起影迷暴動！金秀賢在IG寫下：「能和韓國和日本的粉絲一起觀看電影感到非常有趣，他們經歷了各式各樣的劇情起伏，很感謝大家的參與。」最後附上兩則與影迷們的同樂影片。

(中時電子報)

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