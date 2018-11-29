文青之旅在淡水！海關碼頭賞夕陽、十三行博物館尋歷史

2018年11月29日 15:48 中時電子報 林宜靜 ／整理報導 ／整理報導

冬意漸濃！搭捷運來淡水不只賞夕陽，吃阿給也能來趟文青之旅！參訪十三行博物館、充滿生命力量的雲門劇場及啟發人心的朱銘美術館；或漫步於淡水老街巷弄，品味老宅、古建築，讓繁忙的時間平靜下來，感受過往歷史故事與人文建築間所散發出的韻味；走累了，那就在淡水或八里渡船頭沿岸稍作休憩，欣賞河岸風光，悠閒地渡過美好時光。

淡水重建街。（新北市政府觀光旅遊局 提供）

淡水河左岸的「十三行博物館」，位於八里區河海交接處，博物館建立於十三行遺址的發掘處並以饒富趣味的方式，讓遊客一窺千年前十三行人的生活：住是干欄屋，用人面陶罐，日常飲食則取自附近大海裡的魚蝦貝類，館方還會不定時舉辦有趣的特展介紹淡水河發展歷史，或是富含科學教育意味的考古探索，讓來參觀孩子們在遊戲的同時也能增長見聞。

十三行博物館。（新北市政府觀光旅遊局 提供）

淡水右岸的「雲門劇場」隱身在淡水高爾夫球場與滬尾砲台間的樹林裏，是雲門舞集的基地，有辦公室、排練場外，還設有劇院與戶外露天表演廣場、大樹書房。出雲意象的銅綠屋頂、墨綠色的主結構鋼材，加上淡綠的節能玻璃幃幕，讓建築與周遭林景融為一體，搭配朱銘美術館「白彩人間系列」作品，讓這裡充滿濃厚藝術氣息。

淡水的水路之便，是此處早期開發的關鍵，從前設置的商港、海關碼頭、公家機關、銀行辦事處等，至今仍保留下許多官邸、洋樓或者木造建築，讓人總能在淡水一個轉彎的巷弄裡，就跌入復古懷舊的氛圍中。

(中時電子報)