尼加拉瓜外長參訪花博 力讚四口之家永續建築

尼加拉瓜外交部長孟卡達（中）及大使達比亞（左二）參訪花博，在聆聽花開的聲音前合影。（王文吉翻攝）

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尼加拉瓜外交部長孟卡達參觀花舞館的人體花飾設計展。（王文吉翻攝）
中華民國友邦尼加拉瓜外交部長孟卡達參訪花博，稱讚四口之家永續建築。（王文吉翻攝）

中華民國友邦尼加拉瓜共和國外交部長孟卡達29日在駐台大使達比亞陪同下，前往花博后里森林及馬場園區參訪。孟卡達對於花舞館展出的「人體花飾設計展」相當感興趣，並力讚榮獲英、美多項大獎肯定的「四口之家」採永續建築，是很棒的設計，有益自然生態。

孟卡達及達比亞在台中市運動局副局長方炳坤、外交部拉美及加海司公使羅禮文等人陪同下，參觀馬場園區花舞館的人體花飾設計展，對於深具台灣在地文化的「緣。心映媽祖」銀獎作品駐足停留許久，孟卡達相當好奇台灣的在地文化，也讚許次展覽深具藝術氣息。

孟卡達一行人也到后里森林園區「聆聽花開的聲音」，欣賞地表最大機械花。隨後也參觀以循環再生工法打造，傳遞與自然共生共好的「四口之家」，並力讚其永續建築的設計。孟卡達分享尼加拉瓜鄉村房子也多使用當地陶土材料所製，稱讚四口之家永續建築很有特色，有助自然恢復生態，是很棒的設計。

市府表示，花博后里馬場園區「花舞館」內競賽館規劃展出多檔次短期花卉競賽，目前展出「人體花飾設計大賽」，共邀集17個單位，以創意設計讓花卉就像珠寶、衣服一樣妝點人身，展現不同的風采樣貌，展期至12月2日。

(中時 )

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