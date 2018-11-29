耐斯王子大飯店巧種耶誕樹 數百顆弱勢星願都亮了

2018年11月29日 15:53 中時 廖素慧

歲末寒冬溢暖流，嘉義耐斯王子大飯店推出耶誕心願卡認領活動，有450名弱勢孩童在耶誕樹上掛心願卡，寫出他們需要的禮物，短短1周即被認領一空，「秒認」速度創下12年來最快的新紀錄，運動鞋、自行車是孩子們最想要的禮物。

耐斯王子大飯店的愛心送暖活動「聖誕心願卡」邁入第12年，17日認領起跑，飯店率先捐出身體乳、礦泉水等物資，獲得官方及民間熱烈響應，今年心願卡多達450張，創歷年新高，12年來持續推動，有一群善心的認領人每到歲末年終就扮演耶誕老公公，為弱勢孩子送來耶誕禮物。

飯店企畫行銷部副理王鈺淳說，最感動人的1位善心人士吳郭魚先生，每年都會認領送禮物，今年也認領了60多張期盼聖誕禮物是腳踏車的心願卡，還有1位善心人士認領了40多張想要鞋子的心願卡。

飯店總經理曾慶欑認領了2張心願卡，實現孩子們想與家人共饗聖誕大餐的夢想，鈺通飯店董事長黃國芳、日本王子飯店台北分公司總經理安田夏樹等人跟進認領。

曾慶欑表示，有一群固定認領的善心人士如候鳥，每年定期來認領，讓飯店振奮，更有動力為社會搭起愛心送暖的平台，提醒認領人於12月22日之前將禮物送抵飯店服務中心，若有大型禮物也可逕送至社福單位，洽詢電話（05）2771999轉6132。

(中時 )