川習二會將登場 外媒：美陸各打3盤算

美國總統川普與大陸國家主席習近平即將於本周末舉行二度峰會。（圖／美聯社）

友善列印
中時電子報

美國總統川普與大陸國家主席習近平即將於本周末舉行第二度會談，外界期待此次兩大巨頭會面，能夠改善因貿易戰而起的僵局。專家認為，川習二會最好的結果是雙方達成停火協議，不過也承認雙方之間的問題並非一次會面就能解決。

川習二會即將於12月1日舉行，美國之音中文網今日刊出評論，盤點美陸雙方各自希望在峰會中取得哪些進展。

評論先是引述美國外交關係協會全球治理高級研究員卡勒（Miles Kahler），他表示美國政府本身對峰會結果也有多種預測，不過他個人認為最好的結果是雙方達成「停火協議」，也就是雙方同意維持先前的關稅措施，未來的關稅措施則先喊停，然後雙方繼續談判。不過卡勒也提醒，雙邊的貿易紛爭要完全解決，並不是一次會面就能達成。

分析指出，雙方之間尚待解決的紛爭包括智慧財產權保護、強迫技術轉讓、關稅壁壘等等。

文章評點兩國在此次峰會中各自期望達成三大目標。引述自美國政治新聞網站Politico，美方的主要訴求包括保護美國技術、廢除關稅及非關稅貿易壁壘，以及削減赤字。

保護技術方面，美方希望北京終止對高科技產業補貼、廢止技術轉讓特別政策，以及強迫美企加入合資企業，另外預計也將要求陸方停止以間諜手段竊取美企智慧財產。關稅部分，美方希望大陸廢除關稅及非關稅貿易壁壘，包括停止對美國農產品實施關稅限制、檢測等措施。最後一項是關於削減貿易赤字，美國先前要求北京在2020年底前，縮減2,000億美元貿易逆差。

至於北京方面，當然最希望川普停止關稅戰爭升級，為了達成目的，大陸可能會再表態願意進口更多包括天然氣在內等美國商品，同時也可能強調會加強智慧財產權的保護。

不過陸方也有其他要求，包括要求美國放寬大陸高科技產品限制、不再使用301條款調查，以及承認大陸的市場經濟地位。

(中時電子報)

韓外交部尊重二戰對日索賠案 日… 台灣通過反日本5縣食品解禁公投 …

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。