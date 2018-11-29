媽寶、公主病星座Top5！第一名竟都是他

2018年11月29日 16:01 中時電子報 戴安瑋

無論媽寶、公主病，都讓人愛到卡慘死，因為千錯萬錯最後都你的錯！究竟星座誰有這可怕特質呢？Daily View網路溫度計今公布五大媽寶、公主病星座，五大媽寶星座是獅子男、水瓶男、金牛男、雙魚男及射手男，五大公主病星座是獅子女、水瓶女、雙魚女、處女妞及天秤女，而讓人覺得「有完沒完」第一名都是獅子座男女。

Daily View網路溫度計是根據《KEYPO大數據關鍵引擎》大調查，公布五大媽寶．公主病星座，並說，這些星座男女，都讓人在感情世界避之唯恐不及，因為想開花結果難度太高，前者是愛情「三人行」，婚後肯定爆發婆媳問題；後者是被當工具人，賠了青春又傷心；和有這種特質星座的人交往，心臟最好夠大顆。

Daily View網路溫度計公布的「等你斷奶再出門好嗎？5大軟爛媽寶星座」：

第一名是獅子男，獅子男自視大王，另一半只是皇后，所以皇后再偉大，也比不過母儀天下的皇太后（媽媽）。

第二名是任誰都無法掌握的水瓶男，雖然會反抗媽媽、頂嘴父母，貌似不是媽寶，但其實他對母親有另類的依戀，認為「我的媽媽自己罵，誰也不能批評」。

第三名是務實又節儉的金牛男，總是對媽媽偏心一點，因為從小到大他最快樂的事，即是從母親那獲得零用錢，享受物質生活的美滿及儲蓄後的安全感。

第四名是雙魚男，媽媽是他心裡最軟的一塊，凡事都要聽媽媽的話。

第五名是射手男，其媽寶情結就跟個性一樣單純，不僅百分百相信媽媽，對媽媽的指令唯命是從，說什麼都不想辜負。

至於「讓你愛到卡慘死、剝蝦剝到死的五大公主病星座」如下：

第一名是獅子女，打從出生就內建霸氣，認為自己是天之驕女，無論跟誰交往，對獅子女來說都是委屈。

第二名是水瓶女，個性古靈精怪讓人難以捉摸，如同高高在上的喵皇，甩不甩你全看心情，即使你為她勤奮鏟屎，水瓶女的眼神只會透露4個字「你應該的」。

第三名是生性浪漫的雙魚女，內心的童話劇場比誰都多，所以一但你追求時表現太完美，後期她就會無法接受現實，直呼你變了。

第四名是天生麗質的處女妞，雖然表面沒有公主驕縱，但完美主義的她，無法忍受愛情有一絲污點和缺陷。

第五名是生來就是女神命的天秤女，從穿衣品味到優雅氣質，都讓男友充滿優越感，但你要知道，從小就是眾人焦點的她，早已習慣說一是一、說二是二的模式了，所以你必須諸多禮讓。

(中時電子報)