全台唯一海景書店在這裡！啜飲日式人氣咖啡、香甜鬆餅伴文青

2018年11月29日 16:00 中時電子報 林宜靜 ／整理報導 ／整理報導

在這個書店不只有書香、還有咖啡香，一邊閱讀書籍，遠眺美麗海景！全台誠品唯一可以觀海閱讀的「誠品生活台中三井店」將於12/12開幕！除15座「貨櫃書架」別具一格之外，還保留25公尺寬的落地大窗可飽覽海景。此外，東京超人氣猿田彥珈琲，也將於60米海景摩天輪旁開展台中一號店，12/8(六)試營運！現場手沖咖啡與日式鬆餅的純正風味，還有文青喜愛的逾60個台日職人設計品牌，帶您體驗最富日本特色的咖啡與創意。

猿田彥珈琲台中三井店｜提供手沖、義式、特調等多元的日式風味咖啡飲品。。（誠品提供）

「誠品生活台中三井店」位於全新開幕的MITSUI OUTLET PARK台中港內海景摩天輪旁，不僅是全台首家可閱覽海景的誠品書店，也呼應台灣西部豐沃的海洋資源，打造「收藏海洋的專門店」，蒐羅全台誠品最齊全的海洋書籍、兒童海洋繪本，及一系列海洋主題文具；因應海線城市特有的宮廟文化，也同步增設「歡迎光臨身心安頓所」主題專架，由書店職人精選「廟宇建築」、「美好青春」、「手作心花樣」、「頂尖職場心法」等一系列推薦書籍，為讀者身心指點迷津。開幕期間週週皆有文化體驗活動登場。

猿田彥珈琲台中三井店｜店內空間重現日本神奈川縣武藏小杉店的氛圍。（此為3D示意圖，誠品提供）

猿田彥珈琲自9月登台進駐台北誠品生活南西以來，咖啡迷大排長龍是每日的人情風景。台中一號店堅持原味呈現日式職人風格，除了本店派駐的日籍咖啡師駐點保證風味，店內空間以日本武藏小杉店的風格打造「中島環形式吧檯」，提供360度互動服務，咖啡迷可近距離體驗咖啡師精湛的手沖技術；落地窗景設計可眺望60米高的海景摩天輪，舒適的沙發雅座、搭配全店木質調的氛圍，讓您靜心閱讀、品咖啡香。

猿田彥珈琲台中三井店｜獨家販售「壽太郎特製鬆餅」。（誠品提供）

店內複合呈現的誠品生活文創平台expo，則提供豐富多元的台日職人選物，除了有經歷半世紀傳承與蛻變的「民雄金桔」等多家台灣在地伴手禮及生活好設計，本次更與日本創意平台「日本百貨店」合作，精選如愛知縣百年歷史的「ADERIA江戸猫玻璃杯」，是由浮世繪師「歌川国芳」繪製貓咪畫作等一系列日本職人工藝品。

誠品生活台中三井店｜克莉斯塔蛋塔。（誠品提供）

除了近距離手沖咖啡體驗，猿田彥珈琲台中三井店更獨家提供購買咖啡豆「免費現磨服務」。初次品嚐推薦人氣TOP 1「猿田彥法式烘焙」，清爽的深烘焙經典咖啡豆，尾韻帶有綿長香甜口感，是猿田彥超人氣明星商品。

猿田彥珈琲Ｘ誠品生活文創平台expo台中三井店複合店型，店內精選逾60個台日職人設計品牌。（誠品提供）

每日限量的「藝妓咖啡」則適合專業咖啡迷，莊園等級的水洗咖啡豆，帶有茉莉花、檸檬茶、櫻桃清香氣，是巴拿馬產地稀有的藝妓咖啡豆；猿田彥台中三井店更獨家開賣日本經典的「壽太郎特製鬆餅」，堅持使用北海道小麥粉調製的獨家配方，內層溫潤柔細，搭配進口奶油及時令水果，每一口都是幸福滋味！

(中時電子報)