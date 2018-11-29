全數同意 北農董事會通過吳音寧即刻解職

北農董事會通過吳音寧解職案。（圖／中時資料照）

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北農董事會29日召開，通過解職北農總經理吳音寧，即日起生效。（方濬哲攝）

針對北農總經理吳音寧堅不請辭，農委會今天下午在北農董事會上，提出總經理解職案，獲全數數董事同意，吳音寧即刻起解職。北農董事長彭振聲說，解職案未經表決，而是所有董事全數同意，吳音寧不必立即搬離宿舍，總座由主秘路全利代理。吳音寧表示尊重。

吳音寧今天上午召開記者會，強勢反擊，認為是外界炒作、造謠，讓她備受攻擊，並說，她的去留，交由今天下午董事會決定。

農委會下午即在董事會提出總經理解職人事案。彭振聲於董事會後表示，該案沒有表決，獲全數董事同意，依公司法規定，吳音寧即刻解職。吳音寧表示，她的態度還是一致，但她會尊重董事會的決定。

據了解，行政院和台北巿政府周一就達成共識，要讓吳音寧下台，曾一度希望吳能自動請辭，若吳堅持不走，才會由農委會提出吳音寧解職案，由於吳拒絕中間人斡旋，今早還強硬表態，指去留由董事會決定，迫使相關單位啟動備案，於下午2點召開董事會，以臨時動議方式，由農委會提出吳音寧解職案。

至於北市府方面，儘管北農董事長、北巿工務局長彭振聲前天也曾對外表示，董事會不會針對總經理人事案進行討論，但其實昨已規劃今天發動臨時動議，通過吳音寧的解職案。

(中時電子報)

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