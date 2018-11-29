花蓮》準縣長徐榛蔚謝票 北東宮先焚香祝禱

花蓮準縣長徐榛蔚（中）與婦人話家常，場面溫馨。（范振和攝）

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花蓮準縣長徐榛蔚（中）車隊謝票，笑著向民眾揮手致意。（范振和攝）
花蓮準縣長徐榛蔚（右二）在北東宮焚香祝禱。（范振和攝）
花蓮準縣長徐榛蔚由花蓮市里長聯誼會長顏春有（左一）等人陪同謝票。（范振和攝）

就從花蓮市華德街北東宮出發，花蓮準縣長徐榛蔚29日由花蓮市里長聯誼會長顏春有、民心里長孫華祥等人陪同謝票，一行人先焚香祝禱，再遶行市區，老婦人一看到她，高興地說，每天拜拜時會請神明保佑。

徐榛蔚針對各界關注花蓮新政方向，強調將在厚實縣政基礎上優化縣政，展現女性愛與包容、溫暖與細膩的特質，建構更友善、智慧化的城市，打造「國際智慧城市、友善觀光花蓮」，據以活化花蓮經濟，立足台灣、放眼國際。

徐榛蔚上午10時40分抵達北東宮時，廣場燃放的鞭炮聲中，支持群掌聲四起，一位白髮蒼蒼老婦人馬上趨前話家常，徐榛蔚也高興地拉著她上香祈福，祈願百業興旺、人境均安。隨後，謝票車隊所到之處，鄉親夾道歡迎，場面熱絡。

她指出，婦女姊妹們在不同人生階段，淬煉成長，「溫良恭儉讓」的美德、持家的智慧，是安定地方最強大的力量，她也會秉持婦女姊妹勤儉持家的精神，開源節流，發揮「調和鼎鼐」功夫，好好經營、守護花蓮這個幸福大家庭。

(中時 )

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