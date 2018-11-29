醫療科技展各醫院大秀如軍演 機器人導航手術正夯

2018年11月29日 16:18 中時 鄭郁蓁

三總眼科主任陳怡豪。（鄭郁蓁攝影）

醫療手術越來越朝精準醫學發展，機器人成為醫生動手術時最大的幫手。國泰醫院和中央大學合作，研發國內首台「影像輔助導航機器人」，有別於傳統骨釘植入手術會有近2成歪斜失敗率，由機器人來「導航」開路，就能幫助醫師將骨釘百分百釘入正確位置；花蓮慈濟醫院也開發全球首例的腦部導航機器人，本月才剛成功為一名患者進行腦室引流手術。

生策會第二屆台灣醫療科技展今起至12月2日在南港展覽館盛大開展，包含台大、長庚、北醫、三軍總醫院、花蓮慈濟醫院、國泰醫院以及農業科技、生技製藥公司等等超過上百個攤位展出最新機械設備，成為另類「醫療軍演」。

國泰醫院外科部副主任、神經外科醫師張志儒指出，隨著高齡化及3C產品使用，罹患脊椎退化性疾病人數越來越多，在台灣，每年都有接近萬人需接受脊椎後融合術併經椎莖骨釘植入固定手術，但過去這類手術高度依賴醫師豐富臨床經驗，若骨釘植入路徑稍有誤差，就可能傷及脊椎神經，臨床統計就有約5%到20%的失敗誤差。

國泰醫院因此與中央大學合作研發「C型臂影響輔助機器人手術導航系統」，如同汽車導航對駕駛人的協助，機器人可以協助骨科、神經外科醫師更精準的執行高危險的微創骨刺、骨質疏鬆、骨水泥灌注以及錐莖螺釘植入手術，只要醫師事先模擬規畫好手術路徑，接下來醫師只要監控就能由機器人完成手術，且有別於達文西機器人，不必再狂拍X光照片，能大為減少病人和醫生暴露在輻射的風險。

鎖定3D領域的還有三軍總醫院，該院今年就以「3D影像模擬應用於外科手術」及「登革病毒抗原檢測」等30個獲頒國家品質標章、國家新創獎及俄羅斯阿基米德發明獎等特色成果主題參展。

此外，三軍總醫院眼科主任陳怡豪也大秀醫院的亞曼氏管手術成果，他指出台灣青光眼盛行率為2.8%，約有34萬人受青光眼所苦，其中若點眼藥水、雷射還無法讓眼壓下降就屬於頑固型青光眼，需要以手術「再次小樑網切除手術」、「睫狀體灼燒術」治癒。但小樑網切除手術失敗率極高、睫狀體灼燒術則容易產生視力喪失及眼球萎縮，最後只能尋求亞曼氏管治療。

陳怡豪解釋，亞曼氏管是外上眼球植入可溶性組織，讓淚水可排出，降低眼壓，第一年成功率近9成，3年後接近一半，屆時眼壓回升，還可以新植入亞曼氏管到內上眼球，維持勢力。

陳怡豪提到，三軍總醫院自民國86年引進亞曼氏管後，每年都做了許多案例，全台八成患者都在此施作，由於術後不需用抗癌藥物抑制併發症，恢復期較短，約1個月就能回到正常眼壓與視力。

花蓮慈濟醫院則和生物科技公司合作研發「腦部手術導航機器人NaoTrac」，由醫師事先規劃好「進入腦」的路徑後，再由機器人執行置入導管，只花30秒就能精準完成扎針，本月7日更成功為一名患者完成手術，創下全球首例。

(中時 )