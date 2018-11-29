全球第6座城市！ 台北加入Gucci藝術牆

台北藝術牆位於永康街。（Gucci提供）

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上海藝術牆。（Gucci提供）
倫敦藝術牆。（Gucci提供）

Gucci全球品牌藝術牆面換上新裝，於米蘭及倫敦的牆面，分別繪上於Gucci社交平台所發布的DIY針織系列與藝術家共同創作的作品。台北首度加入藝術牆行列，成為全球第6座參與藝術牆城市計畫的城市，將畫作設於於充滿著人文藝術氣息、集結著特色與風格的永康街。以曾繪製Gucci Décor系列插畫的英國藝術家Alex Merry的作品，有著她姓名縮寫「A」的Gucci Ophidia托特包繪畫為主題，Gucci邀請台灣國寶級的手繪電影海報老師傅顏振發，將牆幕幻化為畫布，以累積近50年的精湛技藝，把這一項幾乎要失傳的傳統工藝，盡情揮灑出充滿生命張力的作品。

米蘭藝術牆的作品來自於美國藝術家Angela Deane，以穿著Gucci針織衫的白色小精靈，呈現充滿童趣可愛的冬季氛圍。倫敦藝術牆則妝點著Sarah Ashley Longshore的畫作，戴著粉紅色系超大鏡框的女孩，穿著繡有R字母的 Gucci DIY訂製系列針織圓領衫，延續其一貫對流行文化與美國消費主義的探討。

Gucci並再次邀請美國插畫家Jayde Fish，打造上海及香港的藝術牆面。2017年春夏，Jayde Fish的插畫運用於Gucci服裝上，並繪製於佛羅倫斯Gucci Garden古馳花園的展覽廳牆面上。此次的DIY訂製系列，Jayde Fish 以她獨特細膩的繪畫風格，以一款中間繡有她姓名縮寫 「J」的Gucci Ophidia托特包款為主軸，創作出一幅人與動物和平共處的古馳花園場景。

Gucci藝術牆面分別座落於紐約拉法葉街、米蘭Largo la Foppa區Corso Garibaldi步行街、東倫敦紅磚巷 (Brick Lane)、香港蘭桂坊、上海靜安區豐盛里與台北大安區永康街。

(中時 )

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