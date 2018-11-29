暨大附中原青社全縣舞蹈初賽 獲團體甲組特優最高分

2018年11月29日 16:28 中時 楊樹煌

▲暨大附中原青社在全縣舞蹈初賽獲團體甲組特優最高分的團隊。（暨大附中提供）

▲暨大附中的舞蹈團隊及原青社屢在全縣及全國競賽奪冠。（暨大附中提供）

楊樹煌／南投報導

暨大附中原青社，在107學年度全國學生舞蹈比賽南投縣初賽，挑戰難度較高的甲組競賽，但原青社仍以魯凱族舞蹈，勇奪特優最高分，將代表南投縣參加全國比賽，消息傳回，全校師生都振奮，指導老師涂清義更是感動落淚。

暨大附中有重大慶典活動，經常可見原青社孩子表演的身影，他們透過歌舞形式的表演，展現出原民青年的力與美、活潑與熱情；並透過優美的原住民歌聲，搭配熱力四射的舞蹈，譜出來自部落的熱情以及對人生純樸樂觀的精神；暨大附中指出，孩子們的演出，總是帶給全場觀眾屏息的感官刺激，也獲得現場觀眾熱烈的迴響與掌聲。

這幾年更獲得教育部國立臺灣藝術教育館資源的挹注，讓社團有機會跟國小、國中原民舞團交流、並從國中端演出的機會，磨練孩子台風、促進學校交流；因有經費補助，也讓原青社得以利用布景、道具增添故事的深度與演出的層次。

暨大附中原青社每年均會挑戰新的原民族群歌舞，近年來更屢在全縣及全國競賽奪冠或特優獎，今年更在全縣大賽奪下特優大獎，將代表南投縣迎接全國賽。

獲獎時指導老師涂清義更是感動落淚，衷心感謝選手，涂老師更感性地說「近十年來，心中一直埋著想詮釋魯凱族故事的夢，今年終於時機成熟，完成這個夢；謝謝這群孩子，能用心完成夢想。」

(中時 )