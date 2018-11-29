警署表揚績優交警義交 研擬科技執法減少員警危險

2018年11月29日 16:41 中時 胡欣男

警政署長陳家欽（左5）今天頒獎表揚績優交警與義交。（胡欣男翻攝）

警政署今（29）日舉行「107年度績優交通警察及交通義勇警察」表揚大會，署長陳家欽頒獎表彰今年度經評鑑績優交通警察78名及交通義勇警察36名，共114人。

陳家欽指出，配合交通主管機關政策積極規畫及推動多項交通執法措施，今年1至10月交通事故死亡人數1194人，較去年同期的1256人，減少62人，減少5％。他說，全體交警及義交櫛風沐雨、堅守崗位及犧牲奉獻，功不可沒。

酒駕部分，104年8262人、105年7095人、106年6247人、107年1至10月有4586人。警政署說，近年酒駕傷亡案已有逐年下降趨勢，警政署每月持續規畫全國同步取締酒駕專案及不定期展開酒駕大執法，以嚇阻民眾僥倖心理，防患未然，同時要求各警察機關持續妥適彈性規畫勤務，落實「區域聯防」機制，強化機動巡邏攔檢，提高執法強度及頻率，有效防制事故發生。

獲獎的績優交警中，國道警員張明揚偵破業務過失致死及肇事逃逸案獲表揚。警政署表示，該案現場跡證僅有擊中被害車輛乘客的鐵塊，張員透過ETC交易記錄及影像資料，耗時近月餘交叉過濾比對，清查近2300輛可疑車輛，終於確認嫌犯並移送地檢署，提升交警的專業形象。

陳家欽致詞並提及日前國道菜鳥警員殉職案件，他強調，為確保員警執勤安全，避免憾事再發生，將持續研擬科技執法策進方案。目前運用及推動規畫各類科技執法系統輔助員警執法；並配合修正相關法規、改善取締方式及國道沿線交通工程、增購設備及安全防護設施等作為，要降低警察各項執法風險。

陳家欽更強調，加強交通安全宣導、取締重大交通違規，提升交通執法及事故處理品質，是未來施政重點及目標，警察要繼續努力。

(中時 )