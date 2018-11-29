關懷盃》小球員問如何催球速 吳世豪：很危險！

中職球員在關懷盃棒球教室指導小球員。（鍾亞芳攝）

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中時電子報
鍾亞芳/台東報導

第25屆原棒協關懷盃今天（29日）在台東開打，小球員最期待的棒球教室也在同一天開課，不少小小投手都想增進自己的球速，不過富邦悍將投手吳世豪則叮嚀小選手，「現在就要追求速度的話，手就會痛。」

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年僅19歲的吳世豪首次以職棒球員身份回饋關懷盃，他透露，首次當老師的感覺很新鮮，今天現場隨機應變，沒有事先準備，灌輸小朋友一點基本觀念，「我今天負責國小組的，他們現在這個年紀就是照顧好自己的身體、保護自己、快樂打球，國小追求的就這樣。」

今天不少小球員詢問要如何加快球速，但吳世豪認為，國小還不到加快球速的年紀，立刻叮嚀他們：「保護自己比較重要，追求速度國、高中在開始追求，不要這麼早就想追求速度，很危險！保護自己比較重要。」

吳世豪國小、國中時都有參加過關懷盃，「不過國中時很早就被淘汰，所以沒什麼印象。」他笑說，印象最深刻有一場對上桃園中平國中，那場比賽球隊從領先打到變落後，「落後到被壓著打，輸了之後就被淘汰，從領先打到輸，這一樣我記得最清楚。」

另外，吳世豪印象最深刻的職棒球星則是陽建福，「因為以前曾經跟他的姪子是同學，所以印象深刻，我現在打到職棒他還在，沒被年紀打倒，真的是很好的榜樣。」吳世豪說。

(中時電子報)

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