200萬個耶誕蛋糕怎麼做？ 工廠直擊揭秘

2018年11月29日 16:37 中時 潘鈺楨

《零下極限生活》重返阿拉斯加。(BBC Earth提供)

《肥胖的真相》揭露許多令人大開眼界的療法。(BBC Earth提供)

BBC Earth頻道將在12月首播四部紀實節目,包括《零下極限生活》(Life Below Zero)第六季、《肥胖的真相》(The Truth About Obesity)、《聖誕工廠走透透2017》(Inside the Christmas Factory 2017),以及《節食的真相》(The Truth About Crash Diets)。

節目名稱:《零下極限生活》(Life Below Zero)第六季

首播時間:12月6日(四)晚間10點45分全台首播

這一次,拍攝團隊將重返阿拉斯加,挺進地球上最嚴峻的區域,加入冷颼颼的零下生活冒險之旅。為了生存,為了確保寒冬來臨時不用餓肚子,他們必須開始準備所需的食物,同時也要開始囤積可能用到的物品。無論是Sue、Glenn,或是Jesse都將面臨不同的挑戰及抉擇,他們又會如何面對接踵而來的考驗呢?

節目名稱:《肥胖的真相》(The Truth About Obesity)

首播時間:12月7日(五)晚間8點05分全台首播

過去,人們總認為肥胖的主因是缺乏運動,但最新的研究結果可能會顛覆這項認知。節目中將揭露許多令人大開眼界的療法,其中包含飢餓激素的注射及前所未見的排泄物移植,或許這會是永久消除肥胖的新興療法。節目也將帶領觀眾仔細剖析肥胖的真正成因,還有肥胖到底是怎麼影響我們的身體機制,最後也最重要的,我們要找出預防及是改善肥胖的方式。

節目名稱:《聖誕工廠走透透2017》(Inside the Christmas Factory 2017)

首播時間:12月14日(五)晚間7點10分全台首播

主持人Gregg Wallace這次將造訪一間耶誕蛋糕工廠,一睹200萬個耶誕蛋糕的製作過程,同時也將直擊15萬噸糖粉製作成手工裝飾品的過程。另一方面,Cherry Healey要在冷冷的冬天裡嘗試熱呼呼的玻璃工藝,炙熱的溫度替冬天注入了一股暖流,他們也將試圖揭開查爾斯狄更斯耶誕節頌歌背後的歷史故事。

節目名稱:《節食的真相》(The Truth About Crash Diets)

首播時間:12月21日(五)晚間8點05分全台首播

節目中,Javid Abdelmoneim博士將與英國頂尖科學家團隊聯手出擊,進行一場大膽創新的科學實驗,試圖揭開隱藏在第二型糖尿病、節食、低卡路里飲食背後的奧秘,這樣研究發現可能將對人們過去的節食方式帶來重大影響。此外,節目中也將探討節食與健康的真正關聯,若是博士們就研究的減肥法奏效,除了可以省下政府健保機構的大筆開銷,更將徹底顛覆人們的飲食習慣。

(中時 )