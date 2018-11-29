沒違規卻挨罰 司機網嗆員警開「栽贓罰單」

2018年11月29日 16:38 中時 黃國峰

員警開罰單，指王姓司機闖紅燈左轉，司機拿出行車記錄器影像，指出當時綠燈且已超過停止線，只因要禮讓直行的公車。（黃國峰翻攝）

台中一位王姓計程車司機，在爆料公社發文指控員警開「栽贓罰單」，指出他綠燈左轉，當時車輛已超過停止線，因禮讓直行的公車先過而暫停，但等公車過時，已變成紅燈，他也只能繼續左轉，卻被員警攔下開闖紅燈，雖提供行車記錄器影片，證明沒闖紅燈，員警卻要他自己去申訴，台中市第四警分局春社所回應，影像可舉證舉發有誤，已呈報上級發文撤銷。

王姓司機指稱，22日上午開車在中勇路上，左轉文山二街時，當時是綠燈，且已超過停止線，因禮讓對向公車先過再左轉，卻被葉姓員警攔下，指他紅燈左轉要開單，還笑著說他今天白跑了。

王姓司機自覺沒違規，在製單時，馬上調閱行車記錄器，然後告知警察，看了行車記錄器真的沒有闖紅燈，但員警只回他「自己去申訴」。事後王姓司機再次打電話給葉姓員警，指出營業用車申訴很麻煩，要先去監理所拿申訴單，再到車行蓋章，再送回監理所申訴，希望拿影片過去給他看，看能不能直接撤銷？員警卻只說又不是第一天出來跑車，不會去申訴嗎？這讓王姓司機很生氣，沒違規還硬被栽贓，實在吞不下一口氣，因此上臉書爆料。

台中市第四警分局春社派出所長董力勳表示，因該員警距離該路口，還有一段距離，因而判斷錯誤，而民眾所提影片，證明並未闖紅燈，製單錯誤，已報請上級將該單撤銷，將對該員警做適當的懲處，造成民眾的困擾，本人及葉員已去電該民眾表示歉意，也取得該民眾的諒解，以後將加強員警在專業度及執法態度上的訓練。

(中時 )