謝震廷為癌母花光40萬積蓄 身無分文日吞12顆藥

謝震廷今辦發片記者會。（十全娛樂提供）

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謝震廷今辦發片記者會。（十全娛樂提供）

謝震廷12月將推出新專輯《愛麗絲 Where Are We Going？》，25歲的他今記者會上聊起兩年前得到金曲獎時「備感壓力」，獲獎隔天他恐慌症發作，自家中的樓梯摔下，因而推掉演出邀約，沉寂兩年；他母親今年8月診斷罹癌，謝震廷拿出40多萬積蓄讓母親進行胰臟腫瘤切除手術，並一肩扛起家計，包括每個月二萬元房租、弟弟學費及母親女友生活費等，經濟吃緊的他身上一度僅剩5元，靠社福機構幫助、與街友共餐熬過低潮。

謝震廷07年13歲時以獨特的歌聲，成為星光一班年紀最輕的參賽歌手，卻也因參賽，讓國中的他飽受霸凌，單車失竊、被跟蹤與莫名的排擠等，也因他歌唱讓父母的管教意見不一，導致家暴等問題而離異，於是他16歲即獨立生活，19歲時因憂鬱症就醫而服藥至今，目前每天仍吞12顆精神用藥，近期靠幫歌手寫歌收入及經紀公司付他的月薪度日。

今記者會母親與歌手女友張瑀到場力挺，大方上台送上「家」的字板，女友感性表示：「希望全新的謝震廷能找到心目中的家，生活可以快樂、可以悲傷，只要有人陪著他。」媽媽則說：「心目中的家充滿了愛，接下來我們一家三口要住在台北。」除了母親、女友，謝震廷計劃之後再將小11歲弟弟接來台北同住。

聊起金曲後二年來收入不穩，謝震廷不以為苦表示：「即便我身無分文也能身活，其實得金曲新人獎後，公司就要我快點發片，但對我來說，那不一定是最快樂的狀態，後來才跟公司達成共識。」走過低潮，謝震廷特別提起自己困頓時曾接受公益機構的幫助，「請一定要幫我寫到這兩個單位，芒草心、人生百味機構，他們都在努力幫助沒有家可以回的人」。

(中時 )

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