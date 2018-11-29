弘道寒冬助老圍爐缺經費 需要各界認桌完成愛心拼圖

2018年11月29日 16:41 中時 鐘武達

埔心鄉興尚將餐廳為協助弘道基金會募集助老圍爐餐會，29日舉辦溫馨的宣傳活動。（鐘武達攝）

弘道基金會29日在興尚將餐廳舉辦寒冬助老圍爐餐會的愛心募集宣傳活動，號召企業完成愛心拼圖。（鐘武達攝）

弘道老人福利基金會將在12月23日為彰化縣獨居弱勢長輩舉辦圍爐餐會，但計畫募集的40桌經費仍有27桌缺口，埔心鄉興尚將餐廳董事長也是助老委員的張文彥率先響應，29日更邀請86歲獨居的金花阿嬤穿婚紗代言，號召企業界與愛心人士踴躍認桌完成愛心拼圖。

弘道彰化服務處主任林博樺表示，基金會每年寒冬除了為服務的長輩提供除舊佈新、辦年貨、送年菜等服務，更會舉辦聯合圍爐讓老人家享受團圓的天倫樂，但近來景氣不好，今年認桌的情況並不踴躍，讓人相當擔心。

他說，不少獨居長輩經常遺憾年輕時沒能穿上婚紗、走紅地毯，或遺憾另一半已經走了，因此今年聯合圍爐餐會還將結合不老婚紗與不老婚攝，要幫10對長輩一圓年輕時的夢。

宣傳記者會上，建國科技大學美容系與台灣經典老車協會特地為代言的金花阿嬤穿上人生第1次婚紗，並安排坐上曾是蔣經國故總統座車的禮車，金花阿嬤說，都已經86歲還穿得這麼美，實在很害羞。

張文彥表示，去年興尚將餐廳承辦圍爐餐會看到長輩們開心的模樣，相當感動，為此今年將特別加碼響應，增加的貼心年菜都是適合老人家，有黃金蟲草燉雞盅、鴨肉米糕拼玉兔包與筍干腳庫等，保證讓長輩吃得很滿足，同時呼籲企業界的朋友們共襄盛舉，馬上行動。

(中時 )