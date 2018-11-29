賴揆：以核養綠、反空汙公投過關 2025非核家園相對困難

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行政院長賴清德中午與黨籍立委進行「因應公投結果研商後續修法作為」座談會。發言人Kolas Yotaka表示，會中共識就是當2025非核家園的年限被廢止之後，所意涵的就是「彈性」，而彈性的目標就是穩定供電；賴揆並提及，除了以核養綠公投外，反空汙公投的通過將使2025非核家園目標相對困難。

賴揆與立委便當會兼座談會，討論敗選及公投結果如何落實。Kolas轉述，賴揆認為，選後「非大破不足以大立」，後續行政立法互動要加強，而確定的是，公投16案以核養綠過關後，後續要廢除電業法95條第1項，中選會若於11月30日公布，12月2日《電業法》相關條文就會失效，

Kolas說，會中對於後續能源政策推動並沒有實質討論，但達成的共識是行政院要在立法院跟立委縝密溝通，如何調整；部分委員及賴揆都提及，反空汙公投過關，也就是每年要減少1%火力發電占比，在加入此變數後將使原本要推動的2025非核家園的目標相對困難。

另外，針對公投法修正問題，Kolas說與會的共識是未來不見得要大修公投法，但公投連署驗證要能讓人信服，例如如何避免死人連署，涉及選務推動爭議的部分則要修法。

Kolas也說，有關同婚議題，與會的共識是要尊重結果，至於《民法》以外的專法要如何修，也要遵守大法官釋憲精神，但專法的樣貌賴揆也說，一定會尊重立法院的意見。

(中時 )

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