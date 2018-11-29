殺同居女友被咒「關到死」 凶嫌庭後11天看守所猝死

2018年11月29日 17:10 中時 李文正

新北市汐止74歲男子楊盛豐殺害同居女友並丟棄血衣、血枕頭，遭控殺人罪，但他開庭時矢口否認犯罪，僅說睡醒就發現同居人躺在血泊中，可能是有人侵入犯案，氣得死者女兒怒斥「請法官不要判死，讓他在監獄關到死！」本月27日，楊因病在看守所內死亡，死者女兒得知消息後，停頓了一下說「真的很傻眼」。

楊男今年6月19日，在新北市汐止的住處房間，持折疊刀刺入年紀小他28歲的何姓女同居人的頸部，總共有8刀之多，大量出血後，楊用衣物擦拭床鋪、地板，將血衣裝在垃圾袋內，在早上6點多步出家門，丟棄衣物、枕頭，直到天亮10點多，死者的女兒進房才發現母親已經死亡，而楊在房內喝農藥自殺，經醫院救治2星期後，遭羈押至今。

楊開庭否認犯案，辯稱早上6點多睡醒看到何女全身是血，他拿衣服擦拭血跡，並喝農藥想共赴黃泉，不承認有行凶，但何的女兒痛斥，楊早就有家暴紀錄，還曾經打過她，母親對她照顧無微不至，卻慘遭殺害，希望法官判決能讓楊「關到死」。

上月23日，楊透過律師向法院申請保外就醫並解除羈押，但法院詢問台北看守所，認定楊雖有慢性肺病、氣喘、糖尿病，曾戒護送醫治療，但經醫師診斷，看守所內的醫療就足夠，且楊也自稱沒有錢支付保釋金，並與家人都沒有聯絡。士林地院11月14日裁定無需保外就醫，駁回楊的聲請。

本月16日楊坐在輪椅出庭，講話有氣無力，遭死者女兒怒罵「關到死」，他只有低頭說「我沒有殺人」，27日送醫不治宣告死亡，死者女兒尚未接到法院通知，聽聞死訊後，感到很驚訝並說「很傻眼」。

(中時 )