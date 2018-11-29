不只柯文哲韓國瑜 黃敏惠也靠社群操盤大吸年輕選票

2018年11月29日 16:54 中時電子報 綜合報導

陳政寬主席特別顧問主導的雲嘉嘉南聯合造勢會場/國民黨青年部 提供

2018九合一大選，不只柯文者與韓國瑜善於操作網路社群，南台灣 一支低調不邀功的幕後神秘部隊，由平均28歲的年輕新血組成，在綠大於藍的嘉義市，成功翻轉綠營執政，讓國民黨藍天再現，而且與傳統選戰部隊合作無間，發揮1+1大於2的能量，成功翻轉嘉義市。

這支年輕選戰部隊的成員組成，包括4A廣告陽獅集團行銷經理、知名大數據公司創辦人，台灣指標校園媒體創辦人、迪士尼與漫威商品行銷經理、知名上市企業行銷經理、留法管理三碩士暨箱包傳產第三代、嘉義知名品牌創業青年，這群年輕人，堪稱選戰空軍一時之選，更是許多國際品牌的幕後操盤手。

觀察第三方聲量監測平台『網路溫度計』數據，嘉義市長候選人黃敏惠的網路與媒體聲量，一度是雲嘉嘉南地區最高，聲量甚至超越台南市，而網路粉絲黏著度與互動率也一直居高不下，顯見這位國民黨老將的社群媒體經營有成，成功打造空軍部隊，並結合陸軍的合縱進擊，打贏了這場艱困的選戰。

黃敏惠網路社群部總監Stanley表示：『選舉不是只有空軍，一場選戰中空軍可能只佔2~3成，有更大比例是動員、組織與文宣等傳統戰法；網路社群的作用是放大優勢，老店的魅力需要被找出並被放大，而非虛假的包裝。這場選戰能贏，很大一部分還是歸功於黃市長本身的親和力與過往政績，並搭配網路社群和組織動員的合作無間，選前一週的雲嘉嘉南聯合造勢，就是陸軍能量的最佳展現。』

年輕低調的選戰部隊/國民黨青年部 提供

談及大數據分析與社群操作，黃敏惠網路社群部副總監李宇祥認為:『網路大數據是先行指標，早於大型媒體民調之前，能透過大數據先了解各種議題的影響，傳統文宣與組織活動的方向會更加精準，大數據畢竟只是方向參考，很感謝陳政寬主席特別顧問領導的組織動員及黨部的各種行動，讓成果最終能被選民認同。』

黃敏惠網路社群部節目製作人王書晨說道：『這次選戰一開始的難關，就是既有的FB粉絲群眾年紀偏高，我們期待透過媒體吸引的年輕群眾太少；為了吸引年輕粉絲，我們用了很多方法，包括『青年創業地圖』、『阿惠側拍日記』、『嘉義特調局』、『阿惠直播中』、『阿惠出任務』、『青年小聚』等...創意圖文、影音節目並自辦實體活動，且同時經營「Line@」、「Instagram」、「Youtube」、「抖音」等社群媒體，甚至邀請馬英九總統共同拍攝『青年返鄉形象影片』，也確實在後來的多次媒體民調中，黃市長的年輕支持者都是三位候選人中最高。」

馬英九前總統拍攝黃敏惠『青年返鄉形象影片』/國民黨青年部 提供

數據顯示觀察，黃敏惠FB粉絲頁，從6月迄今，已透過自然觸及增加超過10,000名35歲以下的青年粉絲，年輕人的力量，也成為讓國民黨在嘉義市翻轉關鍵。

(中時電子報)