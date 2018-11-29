翻月曆看見不一樣彰化！建國科大鳥瞰彰化之美

社頭鄉月眉池劉家古厝。（建國科大提供）

友善列印
中時
從空中看彰化，發現彰化不一樣的美，建國科技大學今年特地運用空拍技術，拍攝彰化縣美景製作2600本「鳥瞰彰化之美」月曆。（吳敏菁攝）
建國科技大學校長江金山今年製作月曆，呈現彰化之美。（吳敏菁攝）
花壇鄉長沙村日月池。（建國科大提供）

從空中看彰化，發現彰化不一樣的美，建國科技大學今年特地運用空拍技術，拍攝彰化縣美景製作2600本「鳥瞰彰化之美」月曆，分送彰化縣各鄉鎮市村里長、策略聯盟學校及國外貴賓，讓人驚豔。

建國科大校長江金山表示，彰化縣有許多好山好水，也有很多名勝古蹟，國外貴賓到彰化觀光，常有意猶未盡之憾，今年學校特地利用空拍技術拍攝縣內重要景點，協助行銷彰化縣，促進觀光。

建國科大鳥瞰彰化之美月曆，透過空拍機共拍攝了兩百多張照片，再由師生精挑細選出最近幾年最受到遊客青睞的重要景點，建國科技大學校長江金山校長說，過去習慣欣賞八卦山大佛矗立山頭風景照，換個角度從空中來鳥瞰八卦山大佛風景區有不一樣風情與視覺享受。

江金山指出，過去建國科技大學師生曾利用空拍機拍攝彰化縣景物影片，較少拍攝照片，今年一系列從高空鳥瞰彰化之美風景照片，並選擇最精彩11張，加上1張鳥瞰建國科大美景，製成月曆，礙於經費共製作2600本，將分送彰化縣各鄉鎮市村里長、策略聯盟高中職校，也贈送國外貴賓。

入選收錄在「鳥瞰彰化之美」月曆的11個具有代表性、深受喜愛景點，包括，八卦山大佛風景區鳥瞰彰化市，有兩百多年歷史的彰化一級古蹟孔子廟，鹿港文武廟，建築於1919年即將滿百年洋樓具有巴洛克建築風格的鹿港民俗文物館（辜家古宅），彰化縣推廣風力發電台電公司於芳苑鄉新寶村有432座垂直式直軸風力發電機，社頭鄉月眉池劉家古厝，花壇鄉長沙村日月池，橫跨彰化雲林兩縣的溪州西螺大橋，有台北大安森林公園4.7倍大的溪州公園，鳥瞰王功漁港燈塔等。

(中時 )

弘道寒冬助老圍爐缺經費 需要各… 被誤解反應慢又傲慢 就業中心助…

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。